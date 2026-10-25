Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek fon soruşturmalarında gönüllü iadelerin tek başına hukuki sorumluluğu kaldırmayacağını vurgulayarak önceliklerinin paraların gerçek hak sahiplerine ulaştırılması olduğunu vurguladı.

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HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Sayın Gürlek'ten fon soruşturmalarında iade uyarısı "Hukuki sorumluluğu kaldırmaz" Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmalarında iyi niyetli yatırımcıların haklarının korunması, hukuka aykırı kazançların ortaya çıkarılması ve mağduriyetlerin giderilmesi için kararlılıkla çalıştıklarını açıklamıştır. Fon soruşturmalarında öncelik, iyi niyetli yatırımcıların haklarının korunması ve adaletin sağlanmasıdır. Fırsatçılar ile iyi niyetli yatırımcılar arasındaki ayrım hassasiyetle gözetilmektedir. Fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadeler, tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz; ancak mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlar. İade edilen tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılması önceliklidir ve bu iadelerin kaynağı, zamanı, miktarı ile hak sahiplerine ulaştırılma biçimi titizlikle incelenecektir. Soruşturma konusu işlemlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarına yönelik koruma tedbirleri uygulanmıştır. İlgili adli makamlarca, elde edilecek yeni bilgi ve deliller doğrultusunda ilave mal varlığı tedbirleri de uygulanabilecektir.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, fon soruşturmalarında önceliklerinin iyi niyetli yatırımcıların haklarının korunması ve adaletin eksiksiz tecellisi olduğunu belirtti.

"FIRSATÇILARLA İYİ NİYETLİ YATIRIMCILAR ARASINDAKİ AYRIMI GÖZETİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda fon soruşturmalarında fırsatçılar ile iyi niyetli yatırımcılar arasındaki ayrımı hassasiyetle gözettiklerini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Fon soruşturmalarında önceliğimiz, iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarının korunması ve adaletin eksiksiz tecellisidir!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda, fon soruşturmalarında fırsatçılar ile iyi niyetli yatırımcılar arasındaki ayrımı hassasiyetle gözetiyoruz. Sermaye piyasalarına duyulan güveni korumak, vatandaşlarımızın hak ve birikimlerini güvence altına almak ve hukuka aykırı kazançları ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen soruşturmaları titizlikle takip ediyoruz.

Fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki niteliği konusunda hiçbir tereddüde yer bırakılmayacaktır.

Gönüllü iade yapılması, tek başına hiçbir gerçek veya tüzel kişinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlayan bu iadeler, soruşturmaların yürütülmesine ve delillerin değerlendirilmesine engel teşkil etmez.

Önceliğimiz, iade edilen tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılmasıdır. Bu kapsamda iadelerin kaynağı, zamanı, miktarı ve gerçek hak sahiplerine ulaştırılma biçimi titizlikle incelenecek; ilgili kişi ve işlemler hakkındaki iddialar da elde edilen deliller ışığında ayrıca hukuken değerlendirilecektir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında, mal varlıklarının kaçırılmasını, devredilmesini veya gizlenmesini önlemek ve iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarını güvence altına almak amacıyla soruşturma konusu işlemlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarına yönelik koruma tedbirleri uygulanmıştır.

Elde edilecek yeni bilgi, belge ve deliller doğrultusunda, hukuki şartların oluşması hâlinde ilgili adli makamlarca ilave mal varlığı tedbirleri de uygulanacaktır. İlgili kurumlarla koordinasyon içinde, soruşturmaların sağlıklı yürütülmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımlar atılacaktır.

Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki, iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarının korunması ve sorumlular hakkında hukukun gereğinin yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Hiçbir hukuka aykırılığın karşılıksız kalmaması, mağduriyetlerin giderilmesi ve adaletin eksiksiz tecellisi için kararlılıkla çalışacağız!"