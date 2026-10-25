Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 sezonuna yönelik beklenen haberi duyurdu. Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezonda da yolcularını ağırlayacağını belirten Uraloğlu, bilet satışlarının pazartesi günü saat 13.55'te başlayacağını açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ Turistik Doğu Ekspresi bileti satış tarihi belli oldu: İlk sefer 21 Aralık’ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 kış sezonu sefer detaylarını ve bilet satışlarının başlayacağını duyurdu. Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 kış sezonunda her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecektir. Bireysel yolcular için bilet satışları pazartesi günü saat 13.55'te TCDD Taşımacılık satış kanallarından başlayacaktır. Ankara-Kars yönündeki seferler 21 Aralık-10 Mart tarihleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma günleri düzenlenecektir. Kars-Ankara yönündeki seferler 23 Aralık-12 Mart tarihleri arasında çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacaktır. Trenler Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum'da; Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapacaktır.

"HER İKİ YÖNDE 35 DEFA OLMAK ÜZERE TOPLAM 70 SEFER GERÇEKLEŞTİRECEK"

Turistik Doğu Ekspresi'nin bu kış sezonunda her iki yönde 35 defa olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştireceğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 kış sezonunda her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek.

ANKARA-KARS YÖNÜNDEKİ İLK SEFER 21 ARALIK’TA BAŞLAYACAK

Ankara-Kars yönündeki seferlerimiz 21 Aralık-10 Mart, Kars-Ankara yönündeki seferlerimiz ise 23 Aralık-12 Mart tarihleri arasında yapılacak. Ankara-Kars yönünde trenlerimiz pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars-Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Ankara-Kars yönünde son seferimizi 10 Mart 2027'de, Kars-Ankara yönünde ise 12 Mart 2027'de gerçekleştireceğiz.

BİLET SATIŞLARI YARIN BAŞLIYOR

Bireysel yolcularımız için bilet satışlarını yarın 13.55'te başlatacağız. Biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından temin edilebilecek. Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapacağız. Yolcularımız tren yolculuğunun yanı sıra Anadolu'nun tarihi ve kültürel değerlerini de yerinde görme fırsatı bulacak" ifadelerini kullandı.