Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı'da Korgun-Kurşunlu Yolu Açılış Töreni'ne katılarak ulaşım altyapısına ilişkin verileri paylaştı.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Uraloğlu Çankırı'da: '2002'de 18 km olan bölünmüş yolu 256 km'ye çıkardık' Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı'daki Korgun-Kurşunlu Yolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, kentteki ulaşım yatırımlarına ilişkin verileri paylaştı. 2002 yılından bu yana Çankırı'ya 55 milyar liranın üzerinde ulaşım yatırımı yapıldığı belirtildi. Korgun-Kurşunlu Yolu projesiyle seyahat süresinin 45 dakikadan 24 dakikaya düşürüldüğü açıklandı. Yıllık toplam 560 milyon lira tasarruf sağlanması öngörülen projede yol platform genişliği 12 metreye çıkarıldı. Çankırı'da 2002'de 18 km olan bölünmüş yol uzunluğunun 256 km'ye, 4 km olan sıcak asfalt yolun ise 253 km'ye çıkarıldığı ifade edildi. Çankırı genelinde 8 ayrı kara yolu projesi ve demir yolu altyapısına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

2002 yılından bu yana Çankırı'ya 55 milyar liranın üzerinde ulaşım yatırımı yapıldığını belirten Uraloğlu, Korgun-Kurşunlu projesiyle seyahat süresinin 45 dakikadan 24 dakikaya düşürüldüğünü açıkladı.

Yıllık toplam 560 milyon lira tasarruf sağlanması öngörülen projede, yol platform genişliği 12 metreye çıkarıldı.

ÇANKIRI ULAŞIM YATIRIMLARI VE BÖLÜNMÜŞ YOL VERİLERİ

Bakan Uraloğlu, Çankırı'nın komşu illerle olan kara yolu bağlantılarına ve 2002 yılından bu yana gerçekleştirilen altyapı dönüşümüne ilişkin şu sayısal verileri aktardı:

ÇANKIRI ULAŞIM ALTYAPISI (2002 - 2026)

Toplam Yatırım Tutarı: 55 Milyar TL+

55 Milyar TL+ Bölünmüş Yol Uzunluğu: 18 km (2002) $\rightarrow$ 256 km (Güncel)

18 km Sıcak Asfalt (BSK) Yol: 4 km (2002) $\rightarrow$ 253 km (Güncel)

4 km Bağlantı Yapılan İller: Ankara, Karabük, Bolu, Kastamonu, Kırıkkale

KORGUN-KURŞUNLU YOL PROJESİ TEKNİK DETAYLARI

Açılışı yapılan 29 kilometrelik Korgun-Kurşunlu Yolu'nun teknik parametreleri ve sağladığı tasarruf kalemleri şu şekilde sıralandı:

PROJE TEKNİK VE EKONOMİK PARAMETRELERİ

Toplam Yol Uzunluğu: 29 km (3,4 km bölünmüş, 25,6 km gidiş-geliş emniyet şeritli)

29 km Seyahat Süresi: 45 dakikadan 24 dakikaya geriledi (-21 dakika)

45 dakikadan geriledi Tasarım Hızı: 50 km/s seviyesinden 70 km/s seviyesine çıkarıldı

50 km/s seviyesinden seviyesine çıkarıldı Yol Platform Genişliği: 6-7 metreden 12 metreye yükseltildi

6-7 metreden yükseltildi Yıllık Toplam Tasarruf: 560 Milyon TL (381 Milyon TL zamandan, 179 Milyon TL akaryakıttan)

Karbon Emisyon Azaltımı: Yıllık 8 bin 800 ton

Yıllık 8 bin 800 ton Sanat Yapıları: 1 adet Farklı Seviyeli Kavşak (47 m), 3 adet Köprü (89 m), 1 adet Çelik Menfez (33 m), 66 bin $\text{m}^2$ Çelik Ağ

DEVAM EDEN KARA YOLU VE DEMİR YOLU PROJELERİ

Çankırı genelinde 8 ayrı kara yolu projesinin sürdüğünü belirten Uraloğlu, demir yolu ve turizm altyapısına ilişkin şu bilgileri verdi:

Çankırı Çevre Yolu: Yapraklı Kavşağı ile Eldivan Kavşağı arasındaki 6 kilometrelik kesimde çalışmalar sürüyor. Transit trafiği şehir merkezinden çıkaracak projenin 2027 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Orta-Şabanözü Yolu: 27 kilometrelik projenin 5 kilometresi ve Bastak Köprüsü trafiğe açıldı. Orta Çevre Yolu tarafındaki 3 kilometrelik kesim hizmete alınıyor.

Demir Yolu ve VADEMSAŞ: Kırıkkale-Çankırı-Karabük-Zonguldak hattında sinyalizasyon tamamlandı. Çankırı'da kurulan VADEMSAŞ bünyesinde konvansiyonel ve yüksek hıza uygun tren makasları üretilmeye devam ediyor.

Turistik Tuz Ekspresi: Çankırı Valiliği iş birliğiyle başlatılan turistik seferler bölge turizmine hizmet veriyor.

KARADENİZ'DEN AKDENİZ'E KESİNTİSİZ ULAŞIM AĞI

Çankırı’nın Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki lojistik geçiş noktası olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, projenin bölgesel koridor niteliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara, Karabük, Bolu, Kastamonu ve Kırıkkale olmak üzere tüm komşu illere bölünmüş yollarla Çankırı'mızı bağladık. Kastamonu ve Sinop gibi sahil kentlerinin iç kesimlere olan bağlantısını güçlendirdik. Böylece Karadeniz'den Akdeniz'e kadar kesintisiz, güvenli ve yüksek standartlı bir ulaşım ağını sağlamış olduk."