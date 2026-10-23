Bakan Uraloğlu Çankırı'da: '2002'de 18 km olan bölünmüş yolu 256 km'ye çıkardık'
Çankırı Korgun-Kurşunlu Yolu Açılış Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kentin komşu illerle olan bölünmüş yol bağlantılarının tamamlandığını bildirdi. Uraloğlu, devam eden çevre yolu projelerinin 2027 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.
Tasarım Hızı: 50 km/s seviyesinden 70 km/s seviyesine çıkarıldı
Yol Platform Genişliği: 6-7 metreden 12 metreye yükseltildi
Yıllık Toplam Tasarruf:560 Milyon TL(381 Milyon TL zamandan, 179 Milyon TL akaryakıttan)
Karbon Emisyon Azaltımı: Yıllık 8 bin 800 ton
Sanat Yapıları: 1 adet Farklı Seviyeli Kavşak (47 m), 3 adet Köprü (89 m), 1 adet Çelik Menfez (33 m), 66 bin $\text{m}^2$ Çelik Ağ
DEVAM EDEN KARA YOLU VE DEMİR YOLU PROJELERİ
Çankırı genelinde 8 ayrı kara yolu projesinin sürdüğünü belirten Uraloğlu, demir yolu ve turizm altyapısına ilişkin şu bilgileri verdi:
Çankırı Çevre Yolu: Yapraklı Kavşağı ile Eldivan Kavşağı arasındaki 6 kilometrelik kesimde çalışmalar sürüyor. Transit trafiği şehir merkezinden çıkaracak projenin 2027 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
Orta-Şabanözü Yolu: 27 kilometrelik projenin 5 kilometresi ve Bastak Köprüsü trafiğe açıldı. Orta Çevre Yolu tarafındaki 3 kilometrelik kesim hizmete alınıyor.
Demir Yolu ve VADEMSAŞ: Kırıkkale-Çankırı-Karabük-Zonguldak hattında sinyalizasyon tamamlandı. Çankırı'da kurulan VADEMSAŞ bünyesinde konvansiyonel ve yüksek hıza uygun tren makasları üretilmeye devam ediyor.
Turistik Tuz Ekspresi: Çankırı Valiliği iş birliğiyle başlatılan turistik seferler bölge turizmine hizmet veriyor.
KARADENİZ'DEN AKDENİZ'E KESİNTİSİZ ULAŞIM AĞI
Çankırı’nın Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki lojistik geçiş noktası olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, projenin bölgesel koridor niteliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Ankara, Karabük, Bolu, Kastamonu ve Kırıkkale olmak üzere tüm komşu illere bölünmüş yollarla Çankırı'mızı bağladık. Kastamonu ve Sinop gibi sahil kentlerinin iç kesimlere olan bağlantısını güçlendirdik. Böylece Karadeniz'den Akdeniz'e kadar kesintisiz, güvenli ve yüksek standartlı bir ulaşım ağını sağlamış olduk."