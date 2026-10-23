Asgari ücrete ara zam sinyali! Muhammed Bayram 36 bin 500 TL için tarih verdi

Fed faiz artıracak. Aralıkta artırılma ihtimali var. Avrupa Merkez Bankası da artıracak çünkü kendilerinde iç karışıklıklar var. Sosyal refah döneminin bu kadar devam etmeyeceğini artık anladılar, geç de olsa. Her yerde eylemler var.

Bakın, Trump da Fransa'daki olaylara “devrim” diyor. Sanki doğruymuş gibi yangına körükle gidiyor. Yani burada aslında Fransa'da, İtalya'da, Portekiz'de, İspanya'da başlayan bu hareketlerin siyonizm kökenli olmadığını düşünmek, affedersiniz, yanlış olur. Onlar faiz artırmak zorunda ama bizim faizi daha fazla indirmemiz gerekiyor.



