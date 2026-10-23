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iPhone Duo Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyat listesi ve teknik özellikleri

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 12:05
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1
iPhone Duo Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyat listesi ve teknik özellikleri

Teknoloji devi Apple;, iPhone Duo bugün itibarıyla Türkiye'de satışa sundu. 229 bin 999 TL'lik başlangıç fiyatıyla hem satışları başlayan katlanabilir cihaz Apple'ın online mağazası üzerinden sipariş veriliyor.

2
iPhone Duo Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyat listesi ve teknik özellikleri

Apple Türkiye web sitesinde iPhone Duo ücretsiz gönderim seçeneği seçildiğinde tahmini teslimat tarihi 22 Ocak yazıyor. Yani bugün sipariş verip 1 hafta içinde ürüne sahip olma gibi bir durum yok.

3
iPhone Duo Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyat listesi ve teknik özellikleri

IPHONE DUO TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ

Öte yandan merak edenler için, iPhone Duo Türkiye fiyatı şu şekilde:

  • 256 GB: 229.999,00 TL
  • 512 GB: 246.999,00 TL
  • 1 TB: 280.999,00 TL
  • 2 TB: 335.999,00 TL

4
iPhone Duo Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyat listesi ve teknik özellikleri

IPHONE DUO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Dış ekran: 5.4 inç OLED
  • İç ekran: 7.6 inç OLED, ProMotion, 120 Hz
  • İşlemci: Apple A20 Pro, 2 nm
  • RAM: 12 GB
  • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB
  • Arka kamera: 48 MP Wide + 48 MP Ultra Wide
  • Ön kamera: 12 MP

5
iPhone Duo Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyat listesi ve teknik özellikleri

  • Biyometrik doğrulama: Touch ID
  • Modem: C2 / bölgeye göre Qualcomm
  • Kablosuz şarj: MagSafe
  • Açık boyut: 120,6 x 167,6 x 4,5-4,8 mm
  • Kapalı boyut: 120,6 x 83,8 x 9,0-9,6 mm
  • Ağırlık: 229-240 gram
  • Renkler: Yıldız Beyazı, Gece Gökyüzü
  • İşletim sistemi: iOS 27

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