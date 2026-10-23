iPhone Duo Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyat listesi ve teknik özellikleri

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İstanbul
Teknoloji devi Apple;, iPhone Duo bugün itibarıyla Türkiye'de satışa sundu. 229 bin 999 TL'lik başlangıç fiyatıyla hem satışları başlayan katlanabilir cihaz Apple'ın online mağazası üzerinden sipariş veriliyor.
Apple Türkiye web sitesinde iPhone Duo ücretsiz gönderim seçeneği seçildiğinde tahmini teslimat tarihi 22 Ocak yazıyor. Yani bugün sipariş verip 1 hafta içinde ürüne sahip olma gibi bir durum yok.
Öte yandan merak edenler için, iPhone Duo Türkiye fiyatı şu şekilde: