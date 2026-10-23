Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 12:36

Bakan Ersoy, Edirne’nin tarihe açılan kulesini inceledi: 4 ayda 18 bin ziyaretçi ağırlayan Makedonya Kule Müzesi Edirne’nin yeni gözdesi!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne’nin Roma döneminden günümüze ulaşan tek sur kulesinde ziyarete açılan Makedonya Kule Müzesi’nde incelemelerde bulundu. Dört ayda 18 bin ziyaretçiyi ağırlayan müze, yaklaşık 2 bin 200 yıllık Odysseus heykel başının da aralarında bulunduğu eserlerle kentin tarihini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Bakan Ersoy, Edirne’nin tarihe açılan kulesini inceledi: 4 ayda 18 bin ziyaretçi ağırlayan Makedonya Kule Müzesi Edirne’nin yeni gözdesi!
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 12:36

Kültür ve Turizm Bakanı , İl Halk Kütüphanesi ve Muradiye Mevlevihanesi’nin açılışlarını gerçekleştirmek üzere geldiği kentte ilk olarak Makedonya Kule Müzesi’nde incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, Edirne’nin tarihe açılan kulesini inceledi: 4 ayda 18 bin ziyaretçi ağırlayan Makedonya Kule Müzesi Edirne’nin yeni gözdesi!

Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarıyla restorasyonu tamamlanarak geçtiğimiz temmuz ayında ziyarete açılan müzeyi gezen Ersoy, sergilenen eserler ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ersoy’a, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba eşlik etti. Bakan Ersoy, Edirne programı kapsamında Valiliği de ziyaret ederek İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Bakan Ersoy, Edirne’nin tarihe açılan kulesini inceledi: 4 ayda 18 bin ziyaretçi ağırlayan Makedonya Kule Müzesi Edirne’nin yeni gözdesi!

MAKEDONYA KULE MÜZESİ 18 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Edirne’nin binlerce yıllık geçmişine tanıklık eden Makedonya Kulesi, müzeye dönüştürülmesinin ardından yerli ve yabancı ziyaretçilerin kültür durakları arasına girdi. Ziyarete açıldığı ilk ay yaklaşık 11 bin kişiyi ağırlayan müzenin toplam ziyaretçi sayısı dört ayda 18 bine ulaştı.

Bakan Ersoy, Edirne’nin tarihe açılan kulesini inceledi: 4 ayda 18 bin ziyaretçi ağırlayan Makedonya Kule Müzesi Edirne’nin yeni gözdesi!

Roma İmparatoru Hadrianus döneminde inşa edilen ve eski Edirne surlarından günümüze ulaşan tek kule olma özelliğini taşıyan yapı, geçmişte saat kulesi ve yangın gözetleme kulesi olarak da kullanıldı. Müzede farklı dönemlerin günlük yaşamına ışık tutan seramikler, cam eserler, kandiller, sikkeler, takılar ve mimari parçalar sergileniyor.

Bakan Ersoy, Edirne’nin tarihe açılan kulesini inceledi: 4 ayda 18 bin ziyaretçi ağırlayan Makedonya Kule Müzesi Edirne’nin yeni gözdesi!

YAKLAŞIK 2 BİN 200 YILLIK ODYSSEUS BAŞI MÜZENİN DİKKAT ÇEKEN ESERLERİ ARASINDA

Makedonya Kule Müzesi’nin koleksiyonunda, milattan önce ikinci yüzyıla tarihlenen ve 1977 yılında Edirne’nin Kaleiçi semtinde gerçekleştirilen kazılarda bulunan Odysseus heykel başı da yer alıyor.

Bakan Ersoy, Edirne’nin tarihe açılan kulesini inceledi: 4 ayda 18 bin ziyaretçi ağırlayan Makedonya Kule Müzesi Edirne’nin yeni gözdesi!

Antik Yunan destanlarının önemli kahramanlarından Odysseus’u tasvir eden eser, müzenin dikkat çeken tarihî buluntuları arasında bulunuyor. Antik dönem eserlerinin yanı sıra Edirne’nin yakın tarihine ilişkin objeleri de ziyaretçilerle buluşturan müzede, kulenin yangın gözetleme amacıyla kullanıldığı dönemden kalan itfaiye borazanı da sergileniyor.

Bakan Ersoy, Edirne’nin tarihe açılan kulesini inceledi: 4 ayda 18 bin ziyaretçi ağırlayan Makedonya Kule Müzesi Edirne’nin yeni gözdesi!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Abisinin borcu 15 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı! ‘’Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile’’
AKOM duyurdu: İstanbul'da sağanak yağışın bastıracağı saat belli oldu
Çamaşır suyu sıçrayan kıyafetleri sakın atmayın! Lekeleri gizlemenin pratik yolu  
ETİKETLER
#edirne
#Mehmet Nuri Ersoy
#Makedonya Kule Müzesi
#İl Halk Kütüphanesi
#Muradiye Mevlevihanesi
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.