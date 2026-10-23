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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 13:01

AKOM duyurdu: İstanbul'da sağanak yağışın bastıracağı saat belli oldu

AKOM, İstanbul için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. Yapılan değerlendirmeyle birlikte megakentte sağanak yağışın başlayacağı saat de belli oldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 13:01

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (), İstanbul'un haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmede; megakentte ve rüzgarın etkili olacağı bildirildi. Bugün etkili olması beklenen yağış için saat de verildi. 

HABERİN ÖZETİ

AKOM duyurdu: İstanbul'da sağanak yağışın bastıracağı saat belli oldu

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu paylaştı ve sağanak yağış ile rüzgarın etkili olacağını bildirdi.
İstanbul'da sağanak yağışın günün ikinci yarısında, akşam saatlerinde etkisini göstermesi ve geceye kadar devam etmesi bekleniyor.
Hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak ve aralıklarla yerel hafif yağış geçişleri yaşanacak.
Mevcut 20-23°C civarındaki sıcaklıkların hafta sonu (Cumartesi) itibarıyla kuzeyli yönlerden kuvvetlenecek rüzgarla birlikte 20°C'nin altına gerileyeceği öngörülüyor.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
AKOM duyurdu: İstanbul'da sağanak yağışın bastıracağı saat belli oldu

İSTANBULLULAR BU SAATE DİKKAT

İstanbulluların merakla beklediği tahminlerini paylaşan AKOM, günün ikinci yarasına dikkat çekti. Yapılan değerlendirmede, 'da sağanak yağışın etkisini göstereceği saat verildi. 

AKOM'un verilerine göre yağışlı havanın akşam saatlerinde etkisini göstermesi ve gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

AKOM duyurdu: İstanbul'da sağanak yağışın bastıracağı saat belli oldu

SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇECEK

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken aralıklarla yerel hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 20-23°C'ler aralığında seyreden sıcaklıkların hafta sonu (Cumartesi) itibari ile rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte tekrardan azalarak 20°C'lerin altına gerileyeceği öngörülüyor.   

AKOM duyurdu: İstanbul'da sağanak yağışın bastıracağı saat belli oldu

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

AKOM'dan alınan bilgilere göre, İstanbul genelinde bugünden sonra hafta boyunca parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. 20-23°C aralığında seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren kuzeyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgarla birlikte düşüşe geçeceği açıklandı. 

AKOM duyurdu: İstanbul'da sağanak yağışın bastıracağı saat belli oldu
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ETİKETLER
#İstanbul
#hava durumu
#Sağanak Yağış
#Akom
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Gündem
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