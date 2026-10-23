AKOM duyurdu: İstanbul'da sağanak yağışın bastıracağı saat belli oldu

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İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'un haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmede; megakentte sağanak yağış ve rüzgarın etkili olacağı bildirildi. Bugün etkili olması beklenen yağış için saat de verildi.
İstanbulluların merakla beklediği hava durumu tahminlerini paylaşan AKOM, günün ikinci yarasına dikkat çekti. Yapılan değerlendirmede, İstanbul'da sağanak yağışın etkisini göstereceği saat verildi.
AKOM'un verilerine göre yağışlı havanın akşam saatlerinde etkisini göstermesi ve gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.
AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:
İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken aralıklarla yerel hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 20-23°C'ler aralığında seyreden sıcaklıkların hafta sonu (Cumartesi) itibari ile rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte tekrardan azalarak 20°C'lerin altına gerileyeceği öngörülüyor.
AKOM'dan alınan bilgilere göre, İstanbul genelinde bugünden sonra hafta boyunca parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. 20-23°C aralığında seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren kuzeyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgarla birlikte düşüşe geçeceği açıklandı.