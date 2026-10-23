İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'un haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmede; megakentte sağanak yağış ve rüzgarın etkili olacağı bildirildi. Bugün etkili olması beklenen yağış için saat de verildi.

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HABERİN ÖZETİ AKOM duyurdu: İstanbul'da sağanak yağışın bastıracağı saat belli oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu paylaştı ve sağanak yağış ile rüzgarın etkili olacağını bildirdi. İstanbul'da sağanak yağışın günün ikinci yarısında, akşam saatlerinde etkisini göstermesi ve geceye kadar devam etmesi bekleniyor. Hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak ve aralıklarla yerel hafif yağış geçişleri yaşanacak. Mevcut 20-23°C civarındaki sıcaklıkların hafta sonu (Cumartesi) itibarıyla kuzeyli yönlerden kuvvetlenecek rüzgarla birlikte 20°C'nin altına gerileyeceği öngörülüyor.

İSTANBULLULAR BU SAATE DİKKAT

İstanbulluların merakla beklediği hava durumu tahminlerini paylaşan AKOM, günün ikinci yarasına dikkat çekti. Yapılan değerlendirmede, İstanbul'da sağanak yağışın etkisini göstereceği saat verildi.

AKOM'un verilerine göre yağışlı havanın akşam saatlerinde etkisini göstermesi ve gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇECEK

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken aralıklarla yerel hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 20-23°C'ler aralığında seyreden sıcaklıkların hafta sonu (Cumartesi) itibari ile rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte tekrardan azalarak 20°C'lerin altına gerileyeceği öngörülüyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

AKOM'dan alınan bilgilere göre, İstanbul genelinde bugünden sonra hafta boyunca parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. 20-23°C aralığında seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren kuzeyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgarla birlikte düşüşe geçeceği açıklandı.