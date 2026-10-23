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Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 12:21

Çamaşır suyu sıçrayan kıyafetleri sakın atmayın! Lekeleri gizlemenin pratik yolu

Çamaşır suyu lekesi nedeniyle sevdiğiniz kıyafetleri çöpe sakın atmayın. Koyu renkli kıyafetlerde meydana gelen beyazımsı ve turuncuya çalan renkler kimi zaman çıkarılmayacağını ya da gizlenmeyeceğini düşünülerek çöpe atılıyor. Ancak artık evde uygulanabilecek birkaç pratik yolla çamaşır suyu lekesini çıkarmak mümkün hale geliyor.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Çamaşır suyu sıçrayan kıyafetleri sakın atmayın! Lekeleri gizlemenin pratik yolu
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 12:21

Kıyafete sıçrayan , kumaşta beyaz ya da sarımsı lekeler bırakabiliyor. Bu lekeler kirden değil de kumaşın boyasının yok olmasından kaynaklanabiliyor. Ha böyle olunca da bu kıyafetler çöpün yolunu tutabiliyor. Ancak artık çamaşır suyu lekesi olan kıyafetleri çöpe atmak yerine evde kolayca yapılan pratik yolla çamaşır suyu lekesini gizlemek mümkün. İşte detaylar…

ÇAMAŞIR SUYU SIÇRAYAN KIYAFETLERİ SAKIN ATMAYIN!

Çamaşır suyu güçlü bir ağartıcı olduğundan çamaşırlara sıçradığında kumaşlar üzerinde bazı lekelenmelerin hedefi haline gelebiliyor. Çamaşır suyu lekesini normal deterjanla çıkarmak sanılanın aksine pek de mümkün olmuyor. Çünkü çamaşırların renginde açılmalar oluşur. Bunu yıkasanız da gitme gibi bir durumu olamaz.

Çamaşır suyu sıçrayan kıyafetleri sakın atmayın! Lekeleri gizlemenin pratik yolu

Ancak çamaşır suyu sıçradı diye de kıyafetlerinizi çöpe atmayın. Evde yapılacak birkaç basit yöntemle kıyafetleriniz çamaşır suyu lekesine maruz kaldığı bile anlaşılmıyor. Bakıldığında bununla mı uğraşacağım deseniz bile çok kolay bir şekilde kıyafetlerinizi dönüştürebilirsiniz.

Çamaşır suyu sıçrayan kıyafetleri sakın atmayın! Lekeleri gizlemenin pratik yolu

LEKELERİ GİZLEMENİN PRATİK YOLU 

Çoğu kişi çamaşırına çamaşır suyu sıçradığında artık onun kullanılmaz hale geldiğini düşünebiliyor. Hatta bu düşünceyle birlikte çamaşır suyu olan kıyafetler çöpe bile gidebiliyor. Bizde sizin için çamaşır suyu olmuş kıyafetlerinizi çöpe atmanıza gerek kalamayacak olup evde kolayca lekeleri gizlemenin pratik yolunu araştırdık.

Çamaşır suyu sıçrayan kıyafetleri sakın atmayın! Lekeleri gizlemenin pratik yolu

Kumaşın Rengine Uygun Boya

Çamaşır suyu lekesini gizlemenin en güzel yollarından biri de kumaşın rengine yakın bir kullanmak oluyor. Özellikle de koyu renklerde daha da belirgin olan çamaşır suyu, bu tarz yöntemlerle kolayca düzeltilebiliyor. Sadece uygulama yapmadan önce kıyafetin kullanım yönünden uygun olup olmadığına bakılması gerekiyor.

Çamaşır suyu sıçrayan kıyafetleri sakın atmayın! Lekeleri gizlemenin pratik yolu

Nakışla Kapatma İşlemi

Çamaşır suyu lekesi genellikle kol, cep, etek ya da göğüs bölgesinde sıklıkla meydana gelir. Bunun içinde nakış işlemi birebir olur. Burada yapmanız gereken evde bulunan iplerle leke üzerine yapacağınız nakışı bulmak. İstediğiniz çiçek, yıldız, kalp ya da desenleri bularak güzel bir işlem uygulamak oluyor.

Çamaşır suyu sıçrayan kıyafetleri sakın atmayın! Lekeleri gizlemenin pratik yolu

Kot Kıyafetlerinde Değişiklik

Kot pantolon, kot ceket ve şort gibi kumaşlarda çamaşır suyu lekesi meydana geldiğinde bu ürünleri kolayca değişiklik yaparak tekrardan tasarlamanız mümkün hale geliyor. Özellikle de düzensiz renk açılmaları, kıyafetin görünümünü yenilemek için kullanılan fırsatlar gibi özellikler gündeme gelebiliyor. Lekeli bölgelere genellikle aynı kumaştan görünmeyecek şekilde bir kumaş eklemesi yapılması kumaşın çamaşır sulu olduğunu göstermeyecekti.

Çamaşır suyu sıçrayan kıyafetleri sakın atmayın! Lekeleri gizlemenin pratik yolu

ÇAMAŞIR SUYU LEKELERİNİ ÖNLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Üzerinizde koyu renkli ya da renkli bir kıyafetiniz varsa onları ortamdan uzak tutmanız gerekiyor. Özellikle de sevdiğiniz bir kıyafetse temizlik sırasında giyilmemesi gerekiyor. Çünkü ne olur ne olmaz çamaşır suyu sıçraması meydana gelebilir.

Çamaşır suyu sıçrayan kıyafetleri sakın atmayın! Lekeleri gizlemenin pratik yolu

Çamaşır suyu sürtülen bölgelere kıyafetinizin değmemesi için mutfak tezgahlarına ya da çamaşır suyu olabilecek yerlere ürünü sıçratmadan uygulamak riskleri azaltabilir. Ayrıca da çamaşır suyu kullanılan yüzeylerde çalışırken çok dikkatli bir çalışma yaparak uygulamak gerekebilir.

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#kıyafet
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