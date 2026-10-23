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3. Sayfa
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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 11:37

Abisinin borcu 15 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı! ‘’Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile’’

Adana’da 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu, temizlik dükkanının tezgahında otururken, ağabeyinin borcu yüzünden bir tetikçi tarafından vuruldu. Ağır yaralanan çocuğun yoğun bakımdaki hayat mücadelesi sürüyor. Şüpheli ise kıskıvrak yakalandı.

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Editor
 Asya Güney
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Abisinin borcu 15 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı! ‘’Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile’’
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 11:37

’da akılalmaz bir olay meydana geldi. Temizlik malzemeleri satılan dükkanın kasasına bakan 12 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu, abisinin borcu yüzünden 17 yaşındaki bir tetikçi tarafından vuruldu. 

Abisinin borcu 15 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı! ‘’Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile’’

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU BAŞINDAN VURULDU

Aracıyla olay yerine gelen şüpheli, tabancayla Nurmuhammed Musaoğlu’nu başından vurarak ağır yaraladı. Küçük çocuk, babası tarafından hastaneye kaldırıldı.

Abisinin borcu 15 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı! ‘’Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile’’

‘’OĞLUMU KANDIRDILAR’’

Olayla ilgili konuşan baba Ercüment Musaoğlu "Oğlumu kandırdılar, 30 bin TL kart alacakları vardı, ödeyeceğiz dedik. Bunu 3-5 milyon diyerek çetelere söylediler. Çeteler de onlara inanarak oğlumuza sıktı. 15 yaşındaki bir sporcuya silah sıkıldı. Şüpheliler tutuklanamadı. Adana çete ülkesi olmuş. Bunun sonu gelmeyecek"

Abisinin borcu 15 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı! ‘’Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile’’

ANNENİN SÖZLERİ YÜREK YAKTI

Musaoğlu’nun annesi Nursel Musaoğlu ise, "Masum fidanıma ateş ettiler. Küçük, masum çocuğumu sandalyede öldürdüler. Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile, hiçbir şeyden haberi yoktu. Biz onlara para verdik ama yine de kurtulamadık. Hala para istiyor" ifadelerini kullandı. 

Abisinin borcu 15 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı! ‘’Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile’’

CANİ MERSİN’E KAÇMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Kamera kayıtlarını inceleyen cinayet dedektifleri tetikçinin 17 yaşındaki A.E. olduğunu ve Mersin'e kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Tespitler doğrultusunda A.E., saklandığı Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki adreste kıskıvrak yakalandı.

KAÇMASINA YARDIM EDEN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Nurmuhammed Musaoğlu'nun hastanedeki yaşam mücadelesi devam ederken, polis ekipleri A.E.'nin olaydan sonra kaçmasına yardım eden şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor. 
 

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ETİKETLER
#adana
#A.e.
#Nurmuhammed Musaoğlu
#Ercüment Musaoğlu
#Nursel Musaoğlu
#3. Sayfa
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