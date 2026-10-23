Merkez Bankası açıkladı: Hanehalkının enflasyon beklentisi belli oldu

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İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2026 dönemine ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini yayımladı.
Verilere göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi hanehalkında 1,85 puan azalarak yüzde 43,75 seviyesine, reel sektörde ise 0,70 puan düşüşle yüzde 31,80’e geriledi.
Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise sınırlı bir artışla yüzde 23,89 seviyesine yükseldi.
TCMB, Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarından derlediği verileri kamuoyuyla paylaştı.
Ekim 2026 sonuçlarına göre finansal ve reel sektör uzmanları, imalat sanayi firmaları ve hanehalkının gelecek 12 aylık döneme ilişkin tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentileri şu şekilde gerçekleşti:
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİ TABLOSU (EKİM 2026)
Açıklanan raporda hanehalkının enflasyonun geleceğine yönelik beklentilerindeki değişim de yer aldı. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 0,31 puan artış göstererek yüzde 16,56 seviyesine ulaştı.