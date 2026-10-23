Merkez Bankası açıkladı: Hanehalkının enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2026 dönemine ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini yayımladı.

Verilere göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi hanehalkında 1,85 puan azalarak yüzde 43,75 seviyesine, reel sektörde ise 0,70 puan düşüşle yüzde 31,80’e geriledi.

Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise sınırlı bir artışla yüzde 23,89 seviyesine yükseldi.

SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE SON DURUM

TCMB, Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarından derlediği verileri kamuoyuyla paylaştı.

Ekim 2026 sonuçlarına göre finansal ve reel sektör uzmanları, imalat sanayi firmaları ve hanehalkının gelecek 12 aylık döneme ilişkin tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentileri şu şekilde gerçekleşti:

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİ TABLOSU (EKİM 2026)

Piyasa Katılımcıları: %23,89 (+0,19 puan artış)

%23,89 Reel Sektör: %31,80 (-0,70 puan azalış)

%31,80 Hanehalkı: %43,75 (-1,85 puan azalış)

ENFLASYONUN DÜŞECEĞİNİ BEKLEYENLERİN ORANI

Açıklanan raporda hanehalkının enflasyonun geleceğine yönelik beklentilerindeki değişim de yer aldı. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 0,31 puan artış göstererek yüzde 16,56 seviyesine ulaştı.