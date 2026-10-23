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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 11:22

Merkez Bankası açıkladı: Hanehalkının enflasyon beklentisi belli oldu

Ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,19 puan artarak yüzde 23,89 seviyesine yükselirken, reel sektör için 0,70 puan azalarak yüzde 31,80 seviyesine, hanehalkı için 1,85 puan azalarak yüzde 43,75 seviyesine geriledi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Merkez Bankası açıkladı: Hanehalkının enflasyon beklentisi belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 11:22

(TCMB), Ekim 2026 dönemine ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini yayımladı.

Verilere göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi hanehalkında 1,85 puan azalarak yüzde 43,75 seviyesine, reel sektörde ise 0,70 puan düşüşle yüzde 31,80’e geriledi.

Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise sınırlı bir artışla yüzde 23,89 seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası açıkladı: Hanehalkının enflasyon beklentisi belli oldu

SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE SON DURUM

TCMB, Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarından derlediği verileri kamuoyuyla paylaştı.

Ekim 2026 sonuçlarına göre finansal ve uzmanları, imalat sanayi firmaları ve hanehalkının gelecek 12 aylık döneme ilişkin tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentileri şu şekilde gerçekleşti:

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİ TABLOSU (EKİM 2026)

  • Piyasa Katılımcıları: %23,89 (+0,19 puan artış)
  • Reel Sektör: %31,80 (-0,70 puan azalış)
  • Hanehalkı: %43,75 (-1,85 puan azalış)

ENFLASYONUN DÜŞECEĞİNİ BEKLEYENLERİN ORANI

Açıklanan raporda hanehalkının enflasyonun geleceğine yönelik beklentilerindeki değişim de yer aldı. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 0,31 puan artış göstererek yüzde 16,56 seviyesine ulaştı.

 

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ETİKETLER
#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#Reel Sektör
#Sektörel Enflasyon Beklentileri
#hanehalkı
#Piyasa Katılımcıları
#Ekonomi
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