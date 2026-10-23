Akutagawa Edebiyat Ödülü" sahibi dünyaca ünlü Japon yazar Ryu Murakami, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

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HABERİN ÖZETİ Japon yazar Ryu Murakami 74 yaşında hayatını kaybetti Akutagawa Edebiyat Ödülü sahibi Japon yazar Ryu Murakami, 74 yaşında hayatını kaybetti. Yazarın vefatı Gentosha Yayınevi tarafından duyuruldu. Murakami'nin 17 Ekim'de evinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Cenaze töreninin ailesi arasında özel olarak yapıldığı bildirildi. Murakami'nin eserleri arasında "Şeffaf Mavi", "Emanet Dolabı Bebekleri" ve "Miso Çorbasında" yer alıyor.

Gentosha Yayınevi tarafından yapılan açıklamada, yazarın 17 Ekim'de hayatını kaybettiği ve cenaze töreninin ailesi arasında özel olarak düzenlendiği bildirildi.

Türkçeye "Şeffaf Mavi", "Emanet Dolabı Bebekleri" ve "Miso Çorbasında" gibi eserleriyle kazandırılan usta yazar, modern edebiyattaki cesur kurgularıyla tanınıyordu.

The Japan Times'ın haberine göre Gentosha Yayınevi, Japon edebiyatının önde gelen isimlerinden Ryu Murakami'nin vefatına ilişkin resmi açıklamayı yaptı. Açıklamada, 74 yaşındaki Murakami'nin 17 Ekim günü evinde hayatını kaybettiği, ailesinin talebi üzerine defin işlemlerinin basına kapalı özel bir törenle gerçekleştirildiği belirtildi.

Yayınevi mesajında, "Bir dönemin öncüsü olarak hayatı boyunca şaşırtıcı ve cesur eserler kaleme alan Murakami'nin zamansız kaybından derin üzüntü duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

EDEBİYAT KANONUNDAKİ YERİ VE TÜRKÇEDEKİ ESERLERİ

Üniversite yıllarında kaleme aldığı ve Türkçeye "Şeffaf Mavi" (Almost Transparent Blue) adıyla kazandırılan ilk romanıyla Japonya'nın en prestijli edebiyat ödüllerinden Akutagawa Ödülü'nü kazanan Murakami, gençlik kültürü, yabancılaşma ve toplumsal uç noktaları işlediği kurgularıyla küresel bir okur kitlesine ulaştı.

Yazarın Türkçeye çevrilen öne çıkan başlıca eserleri şunlardır:

RYU MURAKAMI'NİN TÜRKÇEDEKİ BAŞLICA ESERLERİ