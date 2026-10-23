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Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 10:13

Manisa AK Parti'ye mi geçiyor? Besim Dutlulu iddialara bu sözlerle cevap verdi

İzmir'in ardından Manisa'nın da AK Parti'ye geçeceği iddialarının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dutlulu, "Basında çıkan haberleri şaşkınlıkla izliyorum" dedi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Manisa AK Parti'ye mi geçiyor? Besim Dutlulu iddialara bu sözlerle cevap verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 10:13

'de yaprak dökümü devam ederken, 'nın da 'ye geçeceği iddia edildi. Halihazırda Yeni Parti'ye katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu hakkında ortaya atılan iddia kısa sürede gündem oldu. Dutlulu'nun AK Partili bazı isimlerle görüştüğü de ifade edilmişti. 

HABERİN ÖZETİ

Manisa AK Parti'ye mi geçiyor? Besim Dutlulu iddialara bu sözlerle cevap verdi

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiaları, kendisi tarafından yalanlandı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun AK Parti'ye geçeceği iddia edildi.
Dutlulu'nun AK Partili bazı isimlerle görüştüğü iddia edildi.
Besim Dutlulu, iddiaları sosyal medyadan yalanlayarak, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hamza Dağ veya Mücahit Arınç ile görüşmediğini belirtti.
Dutlulu, basında çıkan haberlerin doğruluk payı olmadığını söyledi.
Dutlulu, Yeni Parti'ye devam ettiğini ve Salı günü Kula Yeni Parti İlçe Başkanlığı'nda, Çarşamba günü Demirci Yeni Parti İlçe Başkanlığı'nda olduğunu, Pazar günü ise Yeni Parti İl Kongresi'nde olacağını sosyal medyadan duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Manisa AK Parti'ye mi geçiyor? Besim Dutlulu iddialara bu sözlerle cevap verdi

AKP PARTİLİ İSİMLERLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

İddiaların ardından Dutlulu sosyal medyada yaptığı açıklama ile bu iddialara cevap verdi. AK Partili bazı isimlerle görüştüğü iddialarını yalanlayan Dutlulu, "Ne Çevre Şehircilik Bakanı Sayın ile görüştüm, ne Sayın Hamza Dağ ile ne de Sayın Mücahit Arınç ile" ifadelerini kullandı.

Manisa AK Parti'ye mi geçiyor? Besim Dutlulu iddialara bu sözlerle cevap verdi

Dutlulu, "Basında çıkan haberleri şaşkınlıkla izliyorum. Çıkan haberlerin doğruluk payı yok. Saygılarımla" dedi.

İDDİALARI BU SÖZLERLE YALANLADI

Açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Dutlulu, şu ifadeler yer verdi:

"Salı günü Kula Yeni Parti İlçe Başkanlığı'ndaydım, bugün Demirci Yeni Parti İlçe Başkanlığı'ndaydım. Bunların hepsi sosyal medyamda var. Pazar günü Yeni Parti İl Kongresi'nde olacağım, tabii ki devam ediyorum partimizle"

Manisa AK Parti'ye mi geçiyor? Besim Dutlulu iddialara bu sözlerle cevap verdi
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ETİKETLER
#murat kurum
#manisa
#AK Parti
#CHP
#Besim Dutlulu
#Gündem
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