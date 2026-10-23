Manisa AK Parti'ye mi geçiyor? Besim Dutlulu iddialara bu sözlerle cevap verdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
CHP'de yaprak dökümü devam ederken, Manisa'nın da AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Halihazırda Yeni Parti'ye katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu hakkında ortaya atılan iddia kısa sürede gündem oldu. Dutlulu'nun AK Partili bazı isimlerle görüştüğü de ifade edilmişti.
İddiaların ardından Dutlulu sosyal medyada yaptığı açıklama ile bu iddialara cevap verdi. AK Partili bazı isimlerle görüştüğü iddialarını yalanlayan Dutlulu, "Ne Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum ile görüştüm, ne Sayın Hamza Dağ ile ne de Sayın Mücahit Arınç ile" ifadelerini kullandı.
Dutlulu, "Basında çıkan haberleri şaşkınlıkla izliyorum. Çıkan haberlerin doğruluk payı yok. Saygılarımla" dedi.
Açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Dutlulu, şu ifadeler yer verdi:
"Salı günü Kula Yeni Parti İlçe Başkanlığı'ndaydım, bugün Demirci Yeni Parti İlçe Başkanlığı'ndaydım. Bunların hepsi sosyal medyamda var. Pazar günü Yeni Parti İl Kongresi'nde olacağım, tabii ki devam ediyorum partimizle"