Spordata isimli firmanın veri analisti olarak çalışan O.B isimli şahsın tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarında canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek skor belli olduktan sonra ortaklarına bahis oynattığı belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından ekipler operasyon düğmesine bastı. Sistemdeki gecikmeyi kullanarak avantaj sağlayan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Canlı bahiste 7 saniyelik vurgun! Skoru önceden alıp milyonları götürmüşler Son dakika haberinin detayları henüz gelmedi. Haberin detayları bekleniyor.

YAYINLARI 7 SANİYE GECİKTİRMİŞ

Spor verisi analitiği alanında faaliyet gösteren Spordata isimli firma mercek altına alındı. Firmanın, Şans Girişim, Nesine ve Bilyoner gibi yasal bahis alanında faaliyet gösteren kurumsal müşterilerine, bahis oynanacak müsabakalara ilişkin altyapı desteği sağladığı belirtildi. Yapılan incelemelerde, firmada veri analisti olarak çalışan O.B.'nin tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarındaki canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek açtığı tespit edildi.

BAHİS ŞİRKETLERİ 12 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATILDI

Soruşturma kapsamında, şüphelinin çalıştığı şirketin hizmet verdiği yasal bahis firmalarının toplam 12 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Veri analisti O.B., 21 Temmuz'da gözaltına alınarak tutuklandı.

192 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporla O.B.'nin hesaplarında 192 milyon lira para giriş çıkışı tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, şüpheliyle bağlantılı sekiz kişi daha belirledi.

Çalışmalar sonucu sekiz şüpheli gözaltına alındı.