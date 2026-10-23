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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 10:38

Canlı bahiste 7 saniyelik vurgun! Skoru önceden alıp milyonları götürmüşler

Bahis sitelerine veri sağlayan şirkette çalışan veri analistinin canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek, skor belli olduktan sonra ortaklarına bahis oynattığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheliyle birlikte hareket eden 8 şüpheli gözaltına alınırken, 192 milyon liralık para trafiği tespit edildi. İşte operasyonun detayları...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Canlı bahiste 7 saniyelik vurgun! Skoru önceden alıp milyonları götürmüşler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 10:38

Spordata isimli firmanın veri analisti olarak çalışan O.B isimli şahsın tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarında canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek skor belli olduktan sonra ortaklarına bahis oynattığı belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından ekipler operasyon düğmesine bastı. Sistemdeki gecikmeyi kullanarak avantaj sağlayan 8 şüpheli gözaltına alındı. 

HABERİN ÖZETİ

Canlı bahiste 7 saniyelik vurgun! Skoru önceden alıp milyonları götürmüşler

Bilgi Okunma süresi 2 saniyeye düşürüldü.
Son dakika haberinin detayları henüz gelmedi.
Haberin detayları bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 2 saniyeye düşürüldü.
Canlı bahiste 7 saniyelik vurgun! Skoru önceden alıp milyonları götürmüşler

YAYINLARI 7 SANİYE GECİKTİRMİŞ

Spor verisi analitiği alanında faaliyet gösteren Spordata isimli firma mercek altına alındı. Firmanın, Şans Girişim, Nesine ve Bilyoner gibi yasal bahis alanında faaliyet gösteren kurumsal müşterilerine, bahis oynanacak müsabakalara ilişkin altyapı desteği sağladığı belirtildi. Yapılan incelemelerde, firmada veri analisti olarak çalışan O.B.'nin tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarındaki canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek açtığı tespit edildi. 

Canlı bahiste 7 saniyelik vurgun! Skoru önceden alıp milyonları götürmüşler

BAHİS ŞİRKETLERİ 12 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATILDI

Soruşturma kapsamında, şüphelinin çalıştığı şirketin hizmet verdiği yasal bahis firmalarının toplam 12 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Veri analisti O.B., 21 Temmuz'da gözaltına alınarak tutuklandı.

Canlı bahiste 7 saniyelik vurgun! Skoru önceden alıp milyonları götürmüşler

192 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu () tarafından hazırlanan raporla O.B.'nin hesaplarında 192 milyon lira para giriş çıkışı tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, şüpheliyle bağlantılı sekiz kişi daha belirledi.

Canlı bahiste 7 saniyelik vurgun! Skoru önceden alıp milyonları götürmüşler

Çalışmalar sonucu sekiz şüpheli gözaltına alındı.

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ETİKETLER
#yasa dışı bahis
#MASAK
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#O.b.
#Canlı Bahis
#Gündem
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