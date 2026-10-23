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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 09:43

29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. İşte ücretsiz hizmet verecek olan hatlar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 09:43

, , , Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

HABERİN ÖZETİ

29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda belirli tren ve metro hatları ücretsiz hizmet verecek.
Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı 29 Ekim'de ücretsiz olacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Vatandaşlar, perşembe günü bu hatlardan ücretsiz faydalanabilecek.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, perşembe günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

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ETİKETLER
#marmaray
#başkentray
#izban
#Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı Metro Hattı
#Sirkeci-kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
#Gündem
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