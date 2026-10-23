Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda belirli tren ve metro hatları ücretsiz hizmet verecek. Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı 29 Ekim'de ücretsiz olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Vatandaşlar, perşembe günü bu hatlardan ücretsiz faydalanabilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, perşembe günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.