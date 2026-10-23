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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 07:47
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 07:54

23 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji sarı kodlu uyarı verdi: İstanbul dahil birçok kente kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli sağanak alarmı verdi. Yapılan değerlendirmede, İstanbul dahil birçok kentte yağış beklendiği bildirilirken, 3 kente de sarı kodlu uyarı verildi. İşte 23 Ekim Cuma güncel hava durumu...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 07:47
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 07:54

23 Ekim Cuma günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Kuzey Ege kıyılarında sağanak yağış beklendiği bildirildi. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilirken, sağanak yağışın , ve çevreleri ile 'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 

23 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji sarı kodlu uyarı verdi: İstanbul dahil birçok kente kuvvetli sağanak geliyor

3 KENTE SARI KOD VERİLDİ 

İstanbul dahil birçok kentte etkili olması beklenen sağanak yağışın bazı illerde kuvvetleneceği bildirildi. Sarı kod verilen Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi.

23 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji sarı kodlu uyarı verdi: İstanbul dahil birçok kente kuvvetli sağanak geliyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

23 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji sarı kodlu uyarı verdi: İstanbul dahil birçok kente kuvvetli sağanak geliyor

23 EKİM CUMA GÜNCEL HAVA DURUMU 

BölgeŞehirSıcaklıkHava Durumu
MARMARABursa24°CParçalı, zamanla çok bulutlu
Çanakkale19°CParçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul21°CParçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli19°CParçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGEAfyonkarahisar23°CParçalı ve az bulutlu
Denizli26°CParçalı ve az bulutlu
İzmir27°CParçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla22°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZAdana30°CParçalı ve az bulutlu
Antalya30°CParçalı ve az bulutlu
Burdur25°CParçalı ve az bulutlu
Hatay27°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLUAnkara22°CParçalı ve az bulutlu
Eskişehir22°CParçalı ve az bulutlu
Konya22°CParçalı ve az bulutlu
Nevşehir20°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZBolu23°CParçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu21°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop21°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak23°CParçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya24°CParçalı bulutlu
Rize22°CParçalı bulutlu
Samsun23°CParçalı bulutlu
Trabzon21°CParçalı bulutlu
DOĞU ANADOLUErzurum15°CParçalı bulutlu
Kars15°CParçalı bulutlu
Malatya21°CParçalı bulutlu
Van17°CParçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır25°CParçalı ve az bulutlu
Gaziantep25°CParçalı ve az bulutlu
Mardin23°CParçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa27°CParçalı ve az bulutlu

MARMARA

Parçalı bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey Ege kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gçk gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 21°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 15°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 17°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalıve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ETİKETLER
#Tekirdağ
#edirne
#Çanakkale
#Kırklareli
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Gündem
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