23 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji sarı kodlu uyarı verdi: İstanbul dahil birçok kente kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Ekim Cuma günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Kuzey Ege kıyılarında sağanak yağış beklendiği bildirildi. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilirken, sağanak yağışın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

3 KENTE SARI KOD VERİLDİ

İstanbul dahil birçok kentte etkili olması beklenen sağanak yağışın bazı illerde kuvvetleneceği bildirildi. Sarı kod verilen Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

23 EKİM CUMA GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık Hava Durumu MARMARA Bursa 24°C Parçalı, zamanla çok bulutlu Çanakkale 19°C Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul 21°C Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Kırklareli 19°C Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. EGE Afyonkarahisar 23°C Parçalı ve az bulutlu Denizli 26°C Parçalı ve az bulutlu İzmir 27°C Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Muğla 22°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Adana 30°C Parçalı ve az bulutlu Antalya 30°C Parçalı ve az bulutlu Burdur 25°C Parçalı ve az bulutlu Hatay 27°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Ankara 22°C Parçalı ve az bulutlu Eskişehir 22°C Parçalı ve az bulutlu Konya 22°C Parçalı ve az bulutlu Nevşehir 20°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Bolu 23°C Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Kastamonu 21°C Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Sinop 21°C Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Zonguldak 23°C Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Amasya 24°C Parçalı bulutlu Rize 22°C Parçalı bulutlu Samsun 23°C Parçalı bulutlu Trabzon 21°C Parçalı bulutlu DOĞU ANADOLU Erzurum 15°C Parçalı bulutlu Kars 15°C Parçalı bulutlu Malatya 21°C Parçalı bulutlu Van 17°C Parçalı bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Diyarbakır 25°C Parçalı ve az bulutlu Gaziantep 25°C Parçalı ve az bulutlu Mardin 23°C Parçalı ve az bulutlu Şanlıurfa 27°C Parçalı ve az bulutlu

MARMARA

Parçalı bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey Ege kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gçk gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalıve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu