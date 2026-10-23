23 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji sarı kodlu uyarı verdi: İstanbul dahil birçok kente kuvvetli sağanak geliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Ekim Cuma günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Kuzey Ege kıyılarında sağanak yağış beklendiği bildirildi. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilirken, sağanak yağışın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul dahil birçok kentte etkili olması beklenen sağanak yağışın bazı illerde kuvvetleneceği bildirildi. Sarı kod verilen Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|MARMARA
|Bursa
|24°C
|Parçalı, zamanla çok bulutlu
|Çanakkale
|19°C
|Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|İstanbul
|21°C
|Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Kırklareli
|19°C
|Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|EGE
|Afyonkarahisar
|23°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Denizli
|26°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İzmir
|27°C
|Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Muğla
|22°C
|Parçalı ve az bulutlu
|AKDENİZ
|Adana
|30°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Antalya
|30°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Burdur
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Hatay
|27°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İÇ ANADOLU
|Ankara
|22°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Eskişehir
|22°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Konya
|22°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Nevşehir
|20°C
|Parçalı ve az bulutlu
|BATI KARADENİZ
|Bolu
|23°C
|Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Kastamonu
|21°C
|Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Sinop
|21°C
|Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Zonguldak
|23°C
|Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|Amasya
|24°C
|Parçalı bulutlu
|Rize
|22°C
|Parçalı bulutlu
|Samsun
|23°C
|Parçalı bulutlu
|Trabzon
|21°C
|Parçalı bulutlu
|DOĞU ANADOLU
|Erzurum
|15°C
|Parçalı bulutlu
|Kars
|15°C
|Parçalı bulutlu
|Malatya
|21°C
|Parçalı bulutlu
|Van
|17°C
|Parçalı bulutlu
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Diyarbakır
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Gaziantep
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Mardin
|23°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Şanlıurfa
|27°C
|Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, kuzey Ege kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gçk gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 21°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 15°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
Parçalıve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu