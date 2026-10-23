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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 09:36

Türkşeker 2026 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Türkşeker asil ve yedek listesi 2026

Türkşeker 2026 sürekli içşi alımı sonuçları açıklandı mı? 2026 Türkşeker sürekli işci alımı kura sonuçları dün çekildi. Türkşeker kura sonuçları isim listesi için gözler kurumun resmi internet sitesine çevrildi. Peki, Türkşeker kura sonuçları açıklandı mı, asil ve yedek aday listesi nereden sorgulanacak?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Türkşeker 2026 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Türkşeker asil ve yedek listesi 2026
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 09:36

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (), yılı sürekli kapsamında yürütülen işlemlerine ilişkin duyurusunu yayımladı. Başvuruların değerlendirilmesi, nihai belge kontrolü ve itiraz sürecinin ardından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle ilgili takvim de netleşti. İşçi alımında sonuçları öğrenmek isteyen adaylar, asil ve yedek isim listelerinin yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Türkşeker kura sonuçları açıklandı mı, asil ve yedek aday listesi nereden sorgulanacak?

HABERİN ÖZETİ

Türkşeker 2026 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Türkşeker asil ve yedek listesi 2026

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), 2026 yılı sürekli işçi alımı kapsamında yürüttüğü kura işlemlerinin sonuçlarının 23 Ekim 2026'da Türkşeker'in resmi internet sitesinde yayımlanacağını duyurdu.
Türkşeker, 2026 yılı sürekli işçi alımı kura işlemlerine ilişkin duyurusunu yayımladı.
Kura çekimi 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 10.00'da Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirildi.
Kura sonuçlarının 23 Ekim 2026 tarihinde Türkşeker'in resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmesi planlanıyor.
Adaylar, sonuçları kurumun resmi internet sitesi olan www.turkseker.gov.tr adresinden takip edebilecek.
İşe alım sürecine ilişkin duyuruların kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacağı ve tebliğ niteliği taşıyacağı belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Türkşeker 2026 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Türkşeker asil ve yedek listesi 2026

TÜRKŞEKER KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 

Türkşeker sürekli işçi alımı 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 10.00'da 'da gerçekleştirildi. Kurumun yayımladığı duyuruya göre noter kurası sonuçlarının 23 Ekim 2026 tarihinde Türkşeker'in resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmesi planlanıyor.

Adaylar, sonuçların yayımlanmasının ardından isim listelerini inceleyerek kura durumlarını öğrenebilecek. Asil ve yedek adaylara ilişkin duyuruların takibi için kurumun resmi internet sitesinin kontrol edilmesi gerekiyor.

Türkşeker 2026 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Türkşeker asil ve yedek listesi 2026

TÜRKŞEKER ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ NERDEN SORGULANIR? 

Türkşeker kura sonuçları ve isim listesi, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adaylar, duyurular bölümünden sürekli işçi alımına ilişkin sonuç ilanını takip edebilecek.

Türkşeker kura sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar www.turkseker.gov.tr adresini ziyaret ederek ilgili duyuruya ulaşabilecek. İsim listesi yayımlandığında adayların kendi bilgilerini ilan edilen listeler üzerinden kontrol etmesi gerekecek.

Türkşeker 2026 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Türkşeker asil ve yedek listesi 2026

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Türkşeker tarafından yapılan açıklamada, işe alım sürecine ilişkin duyuruların kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacağı bildirildi. Duyurular tebliğ niteliği taşıyacak ve adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecek.

Sonuçların ardından yapılacak işlemler ve işe alım sürecinin diğer aşamalarına ilişkin açıklamalar da yine resmi duyurular üzerinden takip edilebilecek.

Türkşeker 2026 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Türkşeker asil ve yedek listesi 2026
ETİKETLER
#ankara
#2026
#işçi alımı
#kura
#kura çekimi
#türkşeker
#Duyuru
#Ekonomi
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