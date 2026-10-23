Son seçim anketi! AK Parti'den 16 puanlık fark: Bir parti barajı son anda geçiyor

26 İLDE 3 BİN 900 KİŞİYE SORULDU

ORC Araştırma, 17-19 Ekim 2026 tarihleri arasında Türkiye genelini temsil eden 26 ilde toplam 3 bin 900 katılımcı ile anket çalışması gerçekleştirdi. Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Seçmenin oy tercihlerine göre şekillenen sıralama ve partilerin oy oranları şu şekilde oluştu: