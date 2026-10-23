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Son seçim anketi! AK Parti'den 16 puanlık fark: Bir parti barajı son anda geçiyor

KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 09:56
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1
Son seçim anketi! AK Parti'den 16 puanlık fark: Bir parti barajı son anda geçiyor

ORC Araştırma'nın Ekim 2026 dönemine ait son seçim anketinde parti parti oy oranları şekillendi. AK Parti en yakın rakibine 16 puanın üzerinde fark atarak zirvedeki yerini korurken, toplam 6 parti barajı aşmayı başardı.

Ankette bir partinin ise %7'lik ülke barajını sınırda geçmesi dikkat çekti. İşte 26 ilde yapılan araştırmanın öne çıkan tüm sonuçları...

 

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Son seçim anketi! AK Parti'den 16 puanlık fark: Bir parti barajı son anda geçiyor

26 İLDE 3 BİN 900 KİŞİYE SORULDU

ORC Araştırma, 17-19 Ekim 2026 tarihleri arasında Türkiye genelini temsil eden 26 ilde toplam 3 bin 900 katılımcı ile anket çalışması gerçekleştirdi. Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Seçmenin oy tercihlerine göre şekillenen sıralama ve partilerin oy oranları şu şekilde oluştu:

 

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Son seçim anketi! AK Parti'den 16 puanlık fark: Bir parti barajı son anda geçiyor

ORC ARAŞTIRMA EKİM 2026 SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

  • AK Parti: %34,9

  • Yeni Parti: %18,2

     

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Son seçim anketi! AK Parti'den 16 puanlık fark: Bir parti barajı son anda geçiyor

  • CHP: %9,2

  • MHP: %8,9

     

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Son seçim anketi! AK Parti'den 16 puanlık fark: Bir parti barajı son anda geçiyor

  • DEM Parti: %8,6

  • İYİ Parti: %7,2

     

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Son seçim anketi! AK Parti'den 16 puanlık fark: Bir parti barajı son anda geçiyor

  • Zafer Partisi: %2,8

  • Yeniden Refah Partisi: %2,4

     

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Son seçim anketi! AK Parti'den 16 puanlık fark: Bir parti barajı son anda geçiyor

  • BBP (Büyük Birlik Partisi): %1,8
  • Anahtar Parti (A Parti): %1,5
  • Diğer: %4,5

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