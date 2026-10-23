İstanbul Valiliği duyurdu: 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programlarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 29 Ekim 2026 Perşembe günü Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilecek resmî geçit töreninin provasının Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) nedeniyle 24 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacağı duyuruldu.

KPSS NEDENİYLE ERKENE ÇEKİLDİ

Ayrıca İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belli oldu. İstanbul Valiliği sosyal medyada şu açıklamayı yaptı:

Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü, İstanbul'umuzda düzenlenecek törenlerle coşkuyla kutlanacak.

29 Ekim 2026 Perşembe günü Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilecek resmî geçit töreninin provası, 25 Ekim Pazar günü yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) nedeniyle 24 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacaktır.

Alınacak trafik tedbirlerinde 58 noktada; 22 ekip, 28 MTS unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici ile toplam 111 personel görevlendirilecektir.

Prova günü 24 Ekim Cumartesi ve tören günü 29 Ekim Perşembe, saat 05:45'ten program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.

KAPANACAK YOLLAR (05:45-PROGRAM BİTİMİ)

• Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve geliş yönleri ile D100 Kuzey/Güney, 10. Yıl, Edirnekapı, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu ve Atatürk Bulvarı (Aksaray), Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu güney, Tatlıpınar Caddesi, Kaleboyu Caddesi ve Sulukule Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) yapılan tüm girişler ve katılımlar, ayrıca bulvara çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.