Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 09:50

İstanbul Valiliği duyurdu: 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilecek resmî geçit töreninin provasının KPSS sebebiyle 24 Ekim'e çekildiğini duyurdu. İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtilirken alternatif güzergahlar belli oldu.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
İstanbul Valiliği duyurdu: 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif güzergahlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 09:50

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programlarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 29 Ekim 2026 Perşembe günü 'nde gerçekleştirilecek resmî geçit töreninin provasının () nedeniyle 24 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacağı duyuruldu.

İstanbul Valiliği duyurdu: 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif güzergahlar

KPSS NEDENİYLE ERKENE ÇEKİLDİ

Ayrıca İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belli oldu. İstanbul Valiliği sosyal medyada şu açıklamayı yaptı:

Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü, İstanbul'umuzda düzenlenecek törenlerle coşkuyla kutlanacak.
29 Ekim 2026 Perşembe günü Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilecek resmî geçit töreninin provası, 25 Ekim Pazar günü yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) nedeniyle 24 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacaktır.
Alınacak trafik tedbirlerinde 58 noktada; 22 ekip, 28 MTS unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici ile toplam 111 personel görevlendirilecektir.

İstanbul Valiliği duyurdu: 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif güzergahlar

Prova günü 24 Ekim Cumartesi ve tören günü 29 Ekim Perşembe, saat 05:45'ten program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.

KAPANACAK YOLLAR (05:45-PROGRAM BİTİMİ)

•    Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve geliş yönleri ile D100 Kuzey/Güney, 10. Yıl, Edirnekapı, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu ve Atatürk Bulvarı (Aksaray), Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu güney, Tatlıpınar Caddesi, Kaleboyu Caddesi ve Sulukule Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) yapılan tüm girişler ve katılımlar, ayrıca bulvara çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.

İstanbul Valiliği duyurdu: 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif güzergahlar
İstanbul Valiliği duyurdu: 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif güzergahlar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
ETİKETLER
#KPSS
#29 ekim cumhuriyet bayramı
#vatan caddesi
#kamu personel seçme sınavı
#İstanbul Valiliği
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.