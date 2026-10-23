Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na videolu bir mesaj gönderdi.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi mesajı: Türkiye olarak düstur edindik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na gönderdiği mesajda, küresel çatışmaların arttığı bir dönemde Türkiye'nin diplomasiden vazgeçmediğini ve arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini belirtti. Türkiye olarak tarafların konuşmadığı ve umutların azaldığı zamanlarda dahi diplomasiyi bir düstur edindikleri ifade edildi. Rusya-Ukrayna esir takaslarından Afrika'daki arabuluculuk çabalarına kadar geniş bir coğrafyada barışa giden yolun açılmaya çalışıldığı belirtildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda güveni yeniden tesis etme temasının vurgulandığı ancak uluslararası sistemdeki güvensizliğin devam ettiği dile getirildi. Filistin, Lübnan, Sudan ve diğer kriz bölgelerindeki milyonlarca insanın hayal kırıklığı yaşadığı ve BM'ye olan umutlarının sarsıldığı ifade edildi. Beş ülkenin iradesine bağlı yapının ne adil ne de güveni tam manasıyla tesis edebildiği eleştirisi yapıldı. Türkiye'nin güvensizlik üzerine bina edilen uluslararası siyaset anlayışını kabul etmediği ve en çetin ihtilaflarda dahi diplomasi için bir kapı olduğuna inandığı vurgulandı.

Konferansın düzenlenmesinde emeği geçen Dışişleri Bakanlığı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asırlardır insanları ve kültürleri buluşturan İstanbul'un bugün diplomasinin merkezlerinden biri haline gelmesinden memnuniyet duyuyorum." dedi.

Cumurbaşkanı Erdoğan mesajında, diplomasiden vazgeçmemenin önemini vurguladı:

"Küresel ölçekte çatışmaların arttığı, gerilimlerin tırmandığı, uluslararası hukuka ve kurumlara duyulan güvenin sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye olarak böyle bir dönemde, tarafların birbirleriyle konuşmadığı, umutların azaldığı zamanlarda dahi diplomasiden asla vazgeçmemeyi kendimize düstur edinmiş durumdayız.

Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takaslarından Afrika kıtasındaki arabuluculuk çabalarımıza, geniş bir coğrafyada elde ettiğimiz kazanımlarla bugün de barışa giden yolu açmanın gayreti içerisindeyiz.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR" MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür" mesajını yineledi:

Değerli katılımcılar, bundan kısa bir süre önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu 'Güveni Yeniden Tesis Etmek' temasıyla gerçekleştirdik, uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklandık. Bugün Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olan milyonlarca insan derin bir hayal kırıklığı içindedir. Şurası bir gerçek ki; 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı ne adildir, ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir."

"Türkiye olarak güvensizlik üzerine bina edilen bir uluslararası siyaset anlayışını kabul etmiyoruz." diyen Cumhurbaşjanı Erdoğan, "En çetin ihtilaflarda dahi diplomasi için mutlaka bir kapı olduğuna inanıyoruz. Mesele, o kapıyı açık tutacak iradeyi, cesareti ve samimiyeti gösterebilmektir. Bu noktada barış için tarafları bir araya getirmeye, adil çözümler için arabuluculuk yapmaya ve sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.