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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 10:30

Bertin Yıldız kimdir, ne iş yapıyor, mesleği ne? Bertin Yıldız’ın müzik kariyeri ve hayatı

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tanık olarak dinlenen Bertin Yıldız’ın hayatı merak ediliyor. 1998 yılında müzisyen bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya gelen Bertin Yıldız, küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Müzik sektöründe söz yazarı, besteci ve aranjör olarak tanınan Yıldız’ın “Benden Eyvallah, Bilmiyordum, Kül Duman, Güle Güle, Bomboş, İki Satır gibi parçaları bulunuyor. Ünlü isim dijital müzik platformları üzerinden müzikseverlerle buluşuyor. Peki Bertin Yıldız kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte, hayatına ilişkin bilinenler…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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Bertin Yıldız kimdir, ne iş yapıyor, mesleği ne? Bertin Yıldız’ın müzik kariyeri ve hayatı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 10:30

’nun yakın arkadaşı olduğu bilinen Bertin Yıldız farklı sanatçılar için hazırladığı eserleriyle tanınıyor. Müzik kariyerinin yanı sıra  Bertin Yıldız, ’nın cinayetinde tanık olarak ifadesine başvurulan isimlerden birisi olduğu için dikkat çekmişti. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Bertin Yıldız’ın Instagram hesabında 40 bin takipçisi bulunurken sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. 27 yaşındaki müzisyen henüz kariyerinin başındayken yaptığı çıkışla adından sıkça bahsettirmişit. Peki Bertin Yıldız kimdir, mesleği ne? İşte, detaylar…

BERTİN YILDIZ KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Bertin Yıldız, 1998 yılının Aralık ayında ’da doğmuştur. Müzisyen bir ailenin çocuğu olan Yıldız, küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe büyümüştür. Müzik kariyerine gitar çalarak başlayan Yıldız piyano, perküsyon gibi alanlarda kendini geliştirmiştir.

Bertin Yıldız kimdir, ne iş yapıyor, mesleği ne? Bertin Yıldız’ın müzik kariyeri ve hayatı

Sonrasında ise profesyonel kariyerine prodüksiyona ağırlık veren Yıldız, Efe Aksoy’un seslendirdiği Yol Ayrımı adlı parçanın söz, müzik düzenlemesini yaptı.

Sanatçının repertuarında “Bu Şehir”, “Yollar Bana Dar”, “Aklım Almıyor”, “Kördüğüm”, “Ceza mı Bana” ve “Yangın Yeri” adlı çalışmalar da yer almaktadır.

Bertin Yıldız kimdir, ne iş yapıyor, mesleği ne? Bertin Yıldız’ın müzik kariyeri ve hayatı

Yaklaşık yedi aydır cezaevinde bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, 16 Ekim'de görülen davanın karar duruşmasında kendisine yöneltilen suçlamalardan beraat etmişti. Berat kararının ardından tahliye edilen Kalaycıoğlu ve Bertin Yılmaz 'de bir mekanda görüntülendi. 

ETİKETLER
#aleyna kalaycıoğlu
#İstanbul
#kubilay kaan kundakçı
#ataşehir
#Bertin Yıldız
#Biyografi
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