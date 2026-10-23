Bertin Yıldız kimdir, ne iş yapıyor, mesleği ne? Bertin Yıldız’ın müzik kariyeri ve hayatı

Aleyna Kalaycıoğlu’nun yakın arkadaşı olduğu bilinen Bertin Yıldız farklı sanatçılar için hazırladığı eserleriyle tanınıyor. Müzik kariyerinin yanı sıra Bertin Yıldız, Kubilay Kaan Kundakçı’nın cinayetinde tanık olarak ifadesine başvurulan isimlerden birisi olduğu için dikkat çekmişti. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Bertin Yıldız’ın Instagram hesabında 40 bin takipçisi bulunurken sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. 27 yaşındaki müzisyen henüz kariyerinin başındayken yaptığı çıkışla adından sıkça bahsettirmişit. Peki Bertin Yıldız kimdir, mesleği ne? İşte, detaylar…

BERTİN YILDIZ KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Bertin Yıldız, 1998 yılının Aralık ayında İstanbul’da doğmuştur. Müzisyen bir ailenin çocuğu olan Yıldız, küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe büyümüştür. Müzik kariyerine gitar çalarak başlayan Yıldız piyano, perküsyon gibi alanlarda kendini geliştirmiştir.

Sonrasında ise profesyonel kariyerine prodüksiyona ağırlık veren Yıldız, Efe Aksoy’un seslendirdiği Yol Ayrımı adlı parçanın söz, müzik düzenlemesini yaptı.

Sanatçının repertuarında “Bu Şehir”, “Yollar Bana Dar”, “Aklım Almıyor”, “Kördüğüm”, “Ceza mı Bana” ve “Yangın Yeri” adlı çalışmalar da yer almaktadır.

Yaklaşık yedi aydır cezaevinde bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, 16 Ekim'de görülen davanın karar duruşmasında kendisine yöneltilen suçlamalardan beraat etmişti. Berat kararının ardından tahliye edilen Kalaycıoğlu ve Bertin Yılmaz Ataşehir'de bir mekanda görüntülendi.