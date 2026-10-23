Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"nda açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan Libya konusuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Fidan'dan Libya açıklaması: Diyaloğumuzu sürdürüyoruz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

'DÜNYA NÜFUSUNUN DÖRTTE BİRİ ÇATIŞMA BÖLGESİNDE YAŞIYOR'

Son yıllarda dünyanın farklı yerlerinde birçok çatışma ortaya çıktı. Kritik deniz yolları tıkandı ve ateşkes ihlalleri rutin hale geldi. İnsani durumlar da ortaya çıktı. Birleşmiş Millletler'in tahminine göre dünya nüfusunun dörtte biri çatışma bölgelerinde yaşamakta.

LİBYA AÇIKLAMASI

Burada sonuca odaklı bir diyaloğu gerçekleştirebilmek için hem doğuda hem batıda hem de uluslararası ortaklarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Libyalıların sahiplendiği içten diyaloğa dayanan bir sürecin kalıcı bir çözüm için tek yöntem olduğunu düşünüyoruz. Bu yaklaşım bizim sadece buradaki sükuneti korumamızı değil ama aynı zamanda Libya'da kalıcı bir çözüme ulaşılmasını beraberinde getirecek ve bu şu anda çok daha yakın bir gelecekte gerçekleşecek ümit ediyoruz.

TÜM DÜNYAYA DİYALOG ÇAĞRISI

Bu çerçevede gerçekten pozisyonlar devam ettiği sürece anlaşmazlıklar şiddete dönüşebiliyor. İkinci soru şu bir dizi gerilim artık artan adım atıldıktan sonra çatışmaları nasıl çözebiliriz? Tabii ki maalesef tek bir formül yok. Her çatışma tarihe aktörlere ve belli dinamiklere dayanıyor. Bunları çözümlemek bu gerçekleri çok daha derin bir biçimde. Aynı zamanda sabır ve esneklik gerektiriyor. Ancak bütün bunların ötesinde bir anlaşmazlığı eğer ilgili taraflarla görüşemezsiniz çözemezsiniz. Kanalların mutlaka açık olması gerekiyor ve diyaloğunda bu konuda ilerleme yavaş bile olsa, kırılgan bile olsa devam etmesi gerekiyor.

Bu yaklaşım Türkiye'nin özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmeler, Karadeniz-Tahal Anlaşması ve Somali ve Etiyopiya arasındaki Ankara süreci gibi birçok adımında da yansımalarını bulan adımlar. Bunlar sürdürülebilir ara buluculuğun müzakereyi canlı tutmak için önemli olduğunu gösteriyor ve geniş kapsamlı bir çözüm erişilemezse kadar uzak bile olsa kazanabileceklerimizi beraberine getiriyoruz. İşte bu pratik kazanışlar daha geniş bir anlaşmanın temellerine oluşuyor.