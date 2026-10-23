Benzin ile motorin arasındaki makas açıldı! Bir depoda 1025 lira fark ediyor

Araç sahiplerine gelen peş peşe benzinde indirim haberi sonrası motorin ile aradaki fark dikkat çekti.

Motorin ile benzin arasındaki fiyat farkı rekor seviyeye ulaştı. Litre fiyatındaki makasın 20,50 TL’ye kadar çıkmasıyla birlikte 50 litrelik bir depoda benzinli ve dizel araçlar arasındaki dolum maliyeti farkı 1.025 TL oldu.

MOTORİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Hafta içinde 20 ve 22 Ekim tarihlerinde benzinin litre fiyatına toplamda 7,60 TL indirim yansıtıldı. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Yapılan indirimlerin ardından benzinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 76,30 TL'ye gerilerken, motorin 96,80 TL seviyesini korudu.

Üç büyükşehirde 23 Ekim 2026 itibarıyla oluşan güncel fiyatlar ve makas aralığı şu şekilde:

• İstanbul (Avrupa): Benzin 76,30 TL | Motorin 96,80 TL (Fark: 20,50 TL)

• Ankara: Benzin 77,24 TL | Motorin 97,77 TL (Fark: 20,53 TL)

• İzmir: Benzin 77,47 TL | Motorin 98,02 TL (Fark: 20,55 TL)

DEPO MALİYETİNDE 1.025 TL'LİK UÇURUM

Fiyatlardaki bu ayrışma, depo dolum ücretlerine de doğrudan yansıdı. İstanbul baz alındığında:

• 50 Litrelik Benzin Deposu: 3.815 TL

• 50 Litrelik Motorin Deposu: 4.840 TL

• Depo Başına Oluşan Fark: 1.025 TL

Depo hacmi 60 litreye çıkan araçlarda ise iki yakıt türü arasındaki toplam maliyet farkı 1.230 TL seviyesine kadar yükseliyor.

Benzine gelen son iki indirim, 50 litrelik bir depoda sürücülere toplam 380 TL'lik bir tasarruf sağlarken, dizel araç sahipleri bu avantajdan yararlanamadı.

TİCARİ ARAÇLAR VE LOJİSTİK SEKTÖRÜ BASKI ALTINDA

Litre fiyatındaki 20 liralık fark, benzinli araç kullanıcılarının maliyetini düşürse de yük, yolcu ve lojistik taşımacılığının ana girdisi olan motorinin yüksek seyretmesi nakliye maliyetleri üzerindeki baskıyı artırıyor.

Uzmanlar; ham petrol fiyatı düşse dahi Akdeniz ürün piyasasındaki rafine benzin ve motorin işlenme maliyetleri ile küresel talep dengelerinin farklılaşabileceğini, bu nedenle iki ürünün pompa fiyatının aynı yönde hareket etmek zorunda olmadığını ifade ediyor.