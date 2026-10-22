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Akaryakıta yeni indirim: İşte pompaya yansıyan son rakamlar

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 10:03
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1
Akaryakıta yeni indirim: İşte pompaya yansıyan son rakamlar

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma iç piyasada akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. 

Salı günkü 4 lira 37 kuruşluk benzin indiriminin ardından bugünden itibaren geçerli olan yeni bir indirim de pompaya yansıdı. 

İşte hem o indirimin detayları hem de farklı şehirlerde pompaya yansıyan güncel akaryakıt fiyatları...

2
Akaryakıta yeni indirim: İşte pompaya yansıyan son rakamlar

BENZİNDE 3,35 TL'LİK İNDİRİM TABELADA

Benzin grubunda 22 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 3,35 TL fiyat indirimi gerçekleşti. Yapılan indirimle birlikte pompa satış fiyatları gece yarısı itibarıyla güncellendi.

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (22 EKİM 2026)

  • İSTANBUL (AVRUPA)
    • Kurşunsuz 95: 76.30 TL
    • Motorin: 96.80 TL
    • Otogaz: 41.20 TL
  • İSTANBUL (ANADOLU)
    • Kurşunsuz 95: 76.10 TL
    • Motorin: 96.60 TL
    • Otogaz: 40.60 TL
  • ANKARA
    • Kurşunsuz 95: 77.30 TL
    • Motorin: 97.90 TL
    • Otogaz: 41.29 TL

  • İZMİR

    • Kurşunsuz 95: 77.50 TL
    • Motorin: 98.10 TL
    • Otogaz: 41.20 TL

     

 

 


 

3
Akaryakıta yeni indirim: İşte pompaya yansıyan son rakamlar

  • ADANA
    • Kurşunsuz 95: 78.10 TL
    • Motorin: 98.70 TL
    • Otogaz: 41.61 TL
  • ADIYAMAN
    • Kurşunsuz 95: 78.50 TL
    • Motorin: 99.10 TL
    • Otogaz: 41.84 TL
  • AFYONKARAHİSAR
    • Kurşunsuz 95: 78.40 TL
    • Motorin: 99.10 TL
    • Otogaz: 41.20 TL

  • AĞRI

    • Kurşunsuz 95: 78.90 TL
    • Motorin: 99.50 TL
    • Otogaz: 43.19 TL

     

 

 

 

4
Akaryakıta yeni indirim: İşte pompaya yansıyan son rakamlar

  • AKSARAY
    • Kurşunsuz 95: 78.30 TL
    • Motorin: 98.70 TL
    • Otogaz: 41.29 TL
  • AMASYA
    • Kurşunsuz 95: 77.90 TL
    • Motorin: 98.40 TL
    • Otogaz: 41.79 TL
  • ANTALYA
    • Kurşunsuz 95: 78.50 TL
    • Motorin: 99.20 TL
    • Otogaz: 41.40 TL

  • ARDAHAN

    • Kurşunsuz 95: 78.30 TL
    • Motorin: 99.00 TL
    • Otogaz: 42.19 TL

     

5
Akaryakıta yeni indirim: İşte pompaya yansıyan son rakamlar

  • ARTVİN
    • Kurşunsuz 95: 78.20 TL
    • Motorin: 98.80 TL
    • Otogaz: 42.69 TL
  • AYDIN
    • Kurşunsuz 95: 77.80 TL
    • Motorin: 98.40 TL
    • Otogaz: 41.30 TL
  • BALIKESİR
    • Kurşunsuz 95: 77.90 TL
    • Motorin: 98.50 TL
    • Otogaz: 40.70 TL

  • BARTIN

    • Kurşunsuz 95: 77.70 TL
    • Motorin: 98.10 TL
    • Otogaz: 41.19 TL

     

6
Akaryakıta yeni indirim: İşte pompaya yansıyan son rakamlar

  • BATMAN
    • Kurşunsuz 95: 78.70 TL
    • Motorin: 99.40 TL
    • Otogaz: 42.14 TL
  • BAYBURT
    • Kurşunsuz 95: 78.10 TL
    • Motorin: 98.70 TL
    • Otogaz: 42.49 TL
  • BİLECİK
    • Kurşunsuz 95: 77.30 TL
    • Motorin: 97.60 TL
    • Otogaz: 40.60 TL

  • BİNGÖL

    • Kurşunsuz 95: 78.80 TL
    • Motorin: 99.50 TL
    • Otogaz: 42.29 TL

     

7
Akaryakıta yeni indirim: İşte pompaya yansıyan son rakamlar

  • BİTLİS
    • Kurşunsuz 95: 78.90 TL
    • Motorin: 99.60 TL
    • Otogaz: 41.91 TL
  • BOLU
    • Kurşunsuz 95: 77.40 TL
    • Motorin: 97.70 TL
    • Otogaz: 40.99 TL
  • BURDUR
    • Kurşunsuz 95: 78.30 TL
    • Motorin: 99.00 TL
    • Otogaz: 41.40 TL

  • BURSA

    • Kurşunsuz 95: 77.40 TL
    • Motorin: 97.80 TL
    • Otogaz: 40.60 TL

     

8
Akaryakıta yeni indirim: İşte pompaya yansıyan son rakamlar

  • ÇANAKKALE
    • Kurşunsuz 95: 77.90 TL
    • Motorin: 98.50 TL
    • Otogaz: 40.80 TL
  • ÇANKIRI
    • Kurşunsuz 95: 77.70 TL
    • Motorin: 98.30 TL
    • Otogaz: 41.49 TL
  • ÇORUM
    • Kurşunsuz 95: 77.90 TL
    • Motorin: 98.50 TL
    • Otogaz: 41.39 TL

  • DENİZLİ

    • Kurşunsuz 95: 78.10 TL
    • Motorin: 98.70 TL
    • Otogaz: 41.10 TL

     

9
Akaryakıta yeni indirim: İşte pompaya yansıyan son rakamlar

  • DİYARBAKIR
    • Kurşunsuz 95: 78.70 TL
    • Motorin: 99.40 TL
    • Otogaz: 42.26 TL
  • DÜZCE
    • Kurşunsuz 95: 77.20 TL
    • Motorin: 97.60 TL
    • Otogaz: 40.99 TL
  • EDİRNE
    • Kurşunsuz 95: 77.40 TL
    • Motorin: 98.00 TL
    • Otogaz: 41.30 TL

  • ELAZIĞ

    • Kurşunsuz 95: 78.90 TL
    • Motorin: 99.50 TL
    • Otogaz: 41.81 TL

     

10
Akaryakıta yeni indirim: İşte pompaya yansıyan son rakamlar

  • ERZİNCAN
    • Kurşunsuz 95: 78.30 TL
    • Motorin: 98.90 TL
    • Otogaz: 42.69 TL
  • ERZURUM
    • Kurşunsuz 95: 78.30 TL
    • Motorin: 98.90 TL
    • Otogaz: 42.39 TL
  • ESKİŞEHİR
    • Kurşunsuz 95: 77.50 TL
    • Motorin: 97.90 TL
    • Otogaz: 40.70 TL

  • GAZİANTEP

    • Kurşunsuz 95: 78.20 TL
    • Motorin: 98.80 TL
    • Otogaz: 41.41 TL

     

11
Akaryakıta yeni indirim: İşte pompaya yansıyan son rakamlar

  • GİRESUN
    • Kurşunsuz 95: 78.10 TL
    • Motorin: 98.70 TL
    • Otogaz: 41.99 TL
  • GÜMÜŞHANE
    • Kurşunsuz 95: 78.00 TL
    • Motorin: 98.60 TL
    • Otogaz: 41.99 TL
  • HAKKARİ
    • Kurşunsuz 95: 78.90 TL
    • Motorin: 99.60 TL
    • Otogaz: 42.97 TL

  • HATAY

    • Kurşunsuz 95: 78.00 TL
    • Motorin: 98.60 TL
    • Otogaz: 41.51 TL

     

12
Akaryakıta yeni indirim: İşte pompaya yansıyan son rakamlar

  • IĞDIR
    • Kurşunsuz 95: 78.90 TL
    • Motorin: 99.50 TL
    • Otogaz: 43.19 TL
  • ISPARTA
    • Kurşunsuz 95: 78.40 TL
    • Motorin: 99.10 TL
    • Otogaz: 41.30 TL
  • KAHRAMANMARAŞ
    • Kurşunsuz 95: 78.30 TL
    • Motorin: 98.90 TL
    • Otogaz: 41.54 TL

  • KARABÜK

    • Kurşunsuz 95: 77.70 TL
    • Motorin: 98.10 TL
    • Otogaz: 40.99 TL

     

13
Akaryakıta yeni indirim: İşte pompaya yansıyan son rakamlar

  • KARAMAN
    • Kurşunsuz 95: 78.30 TL
    • Motorin: 98.70 TL
    • Otogaz: 41.81 TL
  • KARS
    • Kurşunsuz 95: 78.30 TL
    • Motorin: 99.00 TL
    • Otogaz: 42.29 TL
  • KASTAMONU
    • Kurşunsuz 95: 78.00 TL
    • Motorin: 98.50 TL
    • Otogaz: 41.99 TL

  • KAYSERİ

    • Kurşunsuz 95: 78.30 TL
    • Motorin: 98.90 TL
    • Otogaz: 41.29 TL

     

14
Akaryakıta yeni indirim: İşte pompaya yansıyan son rakamlar

  • KİLİS
    • Kurşunsuz 95: 78.00 TL
    • Motorin: 98.60 TL
    • Otogaz: 41.81 TL
  • KIRIKKALE
    • Kurşunsuz 95: 77.60 TL
    • Motorin: 98.20 TL
    • Otogaz: 41.19 TL
  • KIRKLARELİ
    • Kurşunsuz 95: 77.40 TL
    • Motorin: 98.00 TL
    • Otogaz: 41.20 TL

  • KIRŞEHİR

    • Kurşunsuz 95: 77.60 TL
    • Motorin: 98.20 TL
    • Otogaz: 41.19 TL

     

15
Akaryakıta yeni indirim: İşte pompaya yansıyan son rakamlar

  • KOCAELİ
    • Kurşunsuz 95: 76.70 TL
    • Motorin: 97.10 TL
    • Otogaz: 40.40 TL
  • KONYA
    • Kurşunsuz 95: 78.30 TL
    • Motorin: 99.00 TL
    • Otogaz: 41.29 TL
  • KÜTAHYA
    • Kurşunsuz 95: 78.20 TL
    • Motorin: 98.60 TL
    • Otogaz: 41.30 TL

  • MALATYA

    • Kurşunsuz 95: 78.50 TL
    • Motorin: 99.10 TL
    • Otogaz: 41.77 TL

     

16
Akaryakıta yeni indirim: İşte pompaya yansıyan son rakamlar

  • MANİSA
    • Kurşunsuz 95: 77.60 TL
    • Motorin: 98.20 TL
    • Otogaz: 41.20 TL
  • MARDİN
    • Kurşunsuz 95: 78.70 TL
    • Motorin: 99.40 TL
    • Otogaz: 41.94 TL
  • MERSİN
    • Kurşunsuz 95: 78.10 TL
    • Motorin: 98.70 TL
    • Otogaz: 41.91 TL

  • MUĞLA

    • Kurşunsuz 95: 78.10 TL
    • Motorin: 98.70 TL
    • Otogaz: 41.20 TL

     

17
Akaryakıta yeni indirim: İşte pompaya yansıyan son rakamlar

  • MUŞ
    • Kurşunsuz 95: 78.90 TL
    • Motorin: 99.60 TL
    • Otogaz: 42.28 TL
  • NEVŞEHİR
    • Kurşunsuz 95: 78.20 TL
    • Motorin: 98.80 TL
    • Otogaz: 41.29 TL
  • NİĞDE
    • Kurşunsuz 95: 78.10 TL
    • Motorin: 98.70 TL
    • Otogaz: 40.99 TL

  • ORDU

    • Kurşunsuz 95: 77.90 TL
    • Motorin: 98.40 TL
    • Otogaz: 41.59 TL

     

18
Akaryakıta yeni indirim: İşte pompaya yansıyan son rakamlar

  • OSMANİYE
    • Kurşunsuz 95: 78.00 TL
    • Motorin: 98.60 TL
    • Otogaz: 42.04 TL
  • RİZE
    • Kurşunsuz 95: 78.00 TL
    • Motorin: 98.60 TL
    • Otogaz: 41.99 TL
  • SAKARYA
    • Kurşunsuz 95: 77.00 TL
    • Motorin: 97.40 TL
    • Otogaz: 40.50 TL

  • SAMSUN

    • Kurşunsuz 95: 77.90 TL
    • Motorin: 98.40 TL
    • Otogaz: 41.59 TL

     

19
Akaryakıta yeni indirim: İşte pompaya yansıyan son rakamlar

  • ŞANLIURFA
    • Kurşunsuz 95: 78.40 TL
    • Motorin: 99.00 TL
    • Otogaz: 41.79 TL
  • SİİRT
    • Kurşunsuz 95: 78.70 TL
    • Motorin: 99.40 TL
    • Otogaz: 42.20 TL
  • SİNOP
    • Kurşunsuz 95: 78.10 TL
    • Motorin: 98.60 TL
    • Otogaz: 41.80 TL

  • ŞIRNAK

    • Kurşunsuz 95: 78.90 TL
    • Motorin: 99.60 TL
    • Otogaz: 42.50 TL

     

20
Akaryakıta yeni indirim: İşte pompaya yansıyan son rakamlar

  • SİVAS
    • Kurşunsuz 95: 78.20 TL
    • Motorin: 98.80 TL
    • Otogaz: 41.60 TL
  • TEKİRDAĞ
    • Kurşunsuz 95: 77.20 TL
    • Motorin: 97.80 TL
    • Otogaz: 41.10 TL
  • TOKAT
    • Kurşunsuz 95: 78.10 TL
    • Motorin: 98.70 TL
    • Otogaz: 41.70 TL

  • TRABZON

    • Kurşunsuz 95: 78.00 TL
    • Motorin: 98.60 TL
    • Otogaz: 41.90 TL

     

21
Akaryakıta yeni indirim: İşte pompaya yansıyan son rakamlar

  • TUNCELİ
    • Kurşunsuz 95: 78.80 TL
    • Motorin: 99.50 TL
    • Otogaz: 42.40 TL
  • UŞAK
    • Kurşunsuz 95: 78.00 TL
    • Motorin: 98.60 TL
    • Otogaz: 41.30 TL
  • VAN
    • Kurşunsuz 95: 78.90 TL
    • Motorin: 99.60 TL
    • Otogaz: 42.80 TL
  • YALOVA
    • Kurşunsuz 95: 77.10 TL
    • Motorin: 97.50 TL
    • Otogaz: 40.60 TL
  • YOZGAT
    • Kurşunsuz 95: 78.10 TL
    • Motorin: 98.70 TL
    • Otogaz: 41.50 TL
  • ZONGULDAK
    • Kurşunsuz 95: 77.60 TL
    • Motorin: 98.10 TL
    • Otogaz: 41.10 TL

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