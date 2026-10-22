Akaryakıta yeni indirim: İşte pompaya yansıyan son rakamlar

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma iç piyasada akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.



Salı günkü 4 lira 37 kuruşluk benzin indiriminin ardından bugünden itibaren geçerli olan yeni bir indirim de pompaya yansıdı.



İşte hem o indirimin detayları hem de farklı şehirlerde pompaya yansıyan güncel akaryakıt fiyatları...