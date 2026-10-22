Akaryakıta yeni indirim: İşte pompaya yansıyan son rakamlar

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İstanbul
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma iç piyasada akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.
Salı günkü 4 lira 37 kuruşluk benzin indiriminin ardından bugünden itibaren geçerli olan yeni bir indirim de pompaya yansıdı.
İşte hem o indirimin detayları hem de farklı şehirlerde pompaya yansıyan güncel akaryakıt fiyatları...
Benzin grubunda 22 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 3,35 TL fiyat indirimi gerçekleşti. Yapılan indirimle birlikte pompa satış fiyatları gece yarısı itibarıyla güncellendi.
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