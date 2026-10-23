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Ekonomi
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 11:19

Ege'nin altını en değerli ürünler arasında! Kilosu 50 bin lira, faydaları saymakla bitmiyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde damla sakızda hasat heyecanı sürüyor. Temmuz ayında ağaçların çizilmesinin ardından damlayan sakızlar, eylülün ortalarında toplanıyor. Pek çok alanda faydası olan sakızların kilosu 50 bin TL'yi buluyor.

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Editor
 Murat Makas
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Ege'nin altını en değerli ürünler arasında! Kilosu 50 bin lira, faydaları saymakla bitmiyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 11:19

Coğrafi işaretli damla sakızının yetiştiği ’de hasat heyecanı sürüyor. Her yıl temmuz ayının başında çizim işleminin yapıldığı sakız ağaçlarından sızan damlalar eylül ayının ortalarına kadar ağaçların dibinden tek tek toplanıyor.

Ege'nin altını en değerli ürünler arasında! Kilosu 50 bin lira, faydaları saymakla bitmiyor

KİLOSU 45 İLE 50 BİN LİRA

Toplanan damlalar, işçiler tarafından temizlenip sonrasında gıda, kozmetik, ilaç sanayi gibi çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere hazırlanıyor. Damla sakızının 1 kilogramı ise 45 ile 50 bin lira arasından satılıyor.

Ege'nin altını en değerli ürünler arasında! Kilosu 50 bin lira, faydaları saymakla bitmiyor

5 YILDA 50 BİN SAKIZ AĞACI

Damla sakızının coğrafi işaretli bir ürün olduğunu ve yalnızca Çeşme ile Sakız Adası'nda yetiştiğini anlatan üretici Hasan Ege Tütüncüoğlu, "Bizim bölgemize has endemik bir bitkidir. Damla sakızının birçok faydası var. Dolayısıyla ağaç da çok değerli bir ürün üretiyor. Sadece bu bölgede yetişiyor olması da onu çok değerli kılıyor. Yaklaşık 5 yıl öncesine kadar, Cumhuriyet Dönemi'nde sakız ağaçları maalesef yok olmuştu. Sayıları bine kadar düşmüştü. 2020 yılından itibaren hem bizim hem de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmalarıyla, 5 yıl içerisinde Çeşme'de yaklaşık 50 bin sakız ağacı toprakla buluştu" dedi.

"YAKLAŞIK BİN DÖNÜMLÜK ALANDA ÜRETİLİYOR"

Çeşme'de yaklaşık bin dönümlük bir alanda sakız üretiminin yapıldığını ifade eden Tütüncüoğlu, "Çeşme'de arazi bulmak çok zor. Burası bir turizm bölgesi ve araziler kıymetli. Sakız ağacı dikmek için yer bulmakta zorlanıyoruz. Sakız ağacının hasadı, haziran ayının sonlarında veya temmuzun ilk haftasında ağaçların çizilmesiyle başlar. Ağaçlar çizildikten sonra yaklaşık 2 ila 2 buçuk ay boyunca bu çiziklerden damla akışı devam eder. Eylül ortalarına kadar da bunların kurumasını bekleriz. Eylül ortalarında damla sakızları düştüğü yerde kuruyarak toplanmaya hazır hale gelir. Temmuz ayında başlayan bu süreç eylülün ortaları gibi sona erer ve sakızlar toplanır. Ondan sonra evlerde temizlik aşaması başlar. Yaklaşık 1-1 buçuk aylık bir sürede, aralık ayına kadar ham sakızların temizlenme süreci gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

Ege'nin altını en değerli ürünler arasında! Kilosu 50 bin lira, faydaları saymakla bitmiyor

Damla sakızının kilosunun yaklaşık 45 ile 50 bin lira civarında satıldığını söyleyen Tütüncüoğlu, şunları kaydetti:

"Çok değerli bir ürün. Biz şu anda henüz 100 kilo civarında üretebiliyoruz. Fakat yeni dikilen ağaçlarımız 5 yıl içerisinde damla sakızı vermeye başlayacak. O zaman Çeşme'de yaklaşık 1 buçuk - 2 ton civarında damla sakızı üretiyor olacağız ve ithalatımızın bir kısmını karşılayabileceğiz."

Ege'nin altını en değerli ürünler arasında! Kilosu 50 bin lira, faydaları saymakla bitmiyor

"ÜRETİMDE DOĞRU KRİTERLERİN VE ENZİMLERİN BULUNDUĞU YER ÇEŞME'DİR"

Çeşme Sakız Üreticileri Derneği Başkanı ve üretici İbrahim Topal da "2024 yılının haziran ayında Çeşme Sakız Üreticileri Derneği'ni kurduk. Derneğin kuruluş amacı, derneğin tesis edilmesinden bir yıl önce Çeşme damla sakızının coğrafi işaretinin alınmış olmasıydı. Coğrafi işaret önemli bir markadır. Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki ürünler de coğrafi işaretle tescillendiği için bilinir ki coğrafi işaretli damla sakızı Çeşme'de yetişir. Başka yerlerde de olabilir belki ama doğru kriterlerin ve doğru enzimlerin bulunduğu yer Çeşme'dir. Çünkü bunda coğrafyanın, denizden esen rüzgarın, güneşin ve toprağın etkisi büyüktür. Bu konuda harita mühendisi genç bir arkadaşımız tez çalışması yaptı ve Çeşme'de sakız yetiştirilmeye uygun bölgeleri tespit etti. Yüzdeye vurduğunuz zaman Çeşme'nin kendi içinde bile bir-iki puan oynayan yerler var. Çiftlikköy'de rüzgar, güneş, toprak gibi ekolojik faktörler yüzde 80-81 uygunluk verirken, Alaçatı'nın bazı bölgelerinde bu oran iki puan düşerek yüzde 78 oluyor. Daha ilerideki bölgelerde ise yüzde 76'ya kadar iniyor" açıklamalarına yer verdi.

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ETİKETLER
#damla sakızı
#Çeşme
#Sakız Adası
#Hasan Ege Tütüncüoğlu
#İbrahim Topal
#Ekonomi
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