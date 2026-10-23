En son ekranlara ‘Organize İşler: Karun Hazinesi’nde aldığı roller adından sıklıkla söz ettirirken magazin gündemine bomba gibi düştü. Motorlara olan tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, 4 milyonluk motor hamlesiyle dikkatleri üzerine çekti. Özellikle de milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu’nu devreye sokarak uzun sırlar hiç beklemeden özel tasarım motoruna kavuştu.

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HABERİN ÖZETİ Kıvanç Tatlıtuğ’dan 4 milyonluk motor hamlesi! Toprak Razgatlıoğlu’nu devreye soktu Kıvanç Tatlıtuğ, son rol aldığı 'Organize İşler: Karun Hazinesi' ile adından söz ettirirken, motor tutkusuyla bilinen oyuncu 4 milyonluk yeni motoruna milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun desteğiyle sahip oldu. Kıvanç Tatlıtuğ, 'Organize İşler: Karun Hazinesi' filmindeki rolüyle gündemde yer aldı. Oyuncu, motorlara olan tutkusuyla biliniyor. Tatlıtuğ, yaklaşık 4 milyon TL değerinde özel tasarım bir motor satın aldı. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ'a motor kullanımı konusunda ileri sürüş dersleri verdi.

KIVANÇ TATLITUĞ’DAN 4 MİLYONLUK MOTOR HAMLESİ!

Oynadığı her türlü yapımla adından sıklıkla söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, son zamanlarda ‘Organize İşler: Karun Hazinesi’ dizisiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekerken özel hayatındaki değişimlerle de gündemdeki yerini alıyor.

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un motor tutkusu bilinirken geçtiğimiz gün pahal motoruyla görüntülendi. Görüntü sonrası motorunun dudak uçuklatan 4 milyonluk yeni motosikletini nasıl aldığına dair bilgiler merak konusu olmuştu. Konu ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un motor almadan önce milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu’ndan özel ders aldığını ortaya çıktı. Dünya şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, ünlü oyuncuya motor kullanımı için ileri sürüş dersleri vererek Tatlıtuğ’un motor kullanması konusunda yardım etti.

Tüm bunlara ek olarak Kıvanç Tatlıtuğ’un kullandığı yeni motoru kısa sürede gündemdeki yerini aldı. Satış fiyatı 4 Milyon TL olduğu iddia edilen motor için yaptığı bir hamle çok konuldu.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU’NU DEVREYE SOKTU

Bir süre önce Kocaeli’nde yer alan pistte sporcu ile çalışan Tatlıtuğ, Toprak Razgatlıoğlu’ndan aldığı özel eğitim sonrasında motor almak istedi. Özellikle de Toprak Razgatlıoğlu’nun Dünya Şampiyonasında yarıştığı motosikletinin aynısından istedi. MYNET’in haberine göre, özel olarak üretilen motoru Toprak Razgatlıoğlu’nun devreye girmesiyle hemen aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ, 4 milyon lira verip sıra beklemeden motosikletine kavuştu. Hatta ünlü oyuncu herkesin beğendiği ve almak için uzun sıralarda beklenen motoru çok az bir sürede alarak kendisine özel olarak tasarlattı. Ünlü oyuncunun ismi ve kendisine iyi geldiği bilinen 8 sayısı motoruna işlendi.