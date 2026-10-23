Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 10:54

Kıvanç Tatlıtuğ’dan 4 milyonluk motor hamlesi! Toprak Razgatlıoğlu’nu devreye soktu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ,4 milyon TL değerindeki özel tasarım motosikletiyle gündeme geldi. Özellikle de dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu’nu devreye sokarak uzun zaman beklemeden özel tasarım motoruna ulaşmayı başardı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kıvanç Tatlıtuğ’dan 4 milyonluk motor hamlesi! Toprak Razgatlıoğlu’nu devreye soktu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 10:54

En son ekranlara ‘Organize İşler: Karun Hazinesi’nde aldığı roller adından sıklıkla söz ettirirken magazin gündemine bomba gibi düştü. Motorlara olan tutkusuyla bilinen , 4 milyonluk motor hamlesiyle dikkatleri üzerine çekti. Özellikle de milli sporcu ’nu devreye sokarak uzun sırlar hiç beklemeden özel tasarım motoruna kavuştu.

HABERİN ÖZETİ

Kıvanç Tatlıtuğ’dan 4 milyonluk motor hamlesi! Toprak Razgatlıoğlu’nu devreye soktu

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Kıvanç Tatlıtuğ, son rol aldığı 'Organize İşler: Karun Hazinesi' ile adından söz ettirirken, motor tutkusuyla bilinen oyuncu 4 milyonluk yeni motoruna milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun desteğiyle sahip oldu.
Kıvanç Tatlıtuğ, 'Organize İşler: Karun Hazinesi' filmindeki rolüyle gündemde yer aldı.
Oyuncu, motorlara olan tutkusuyla biliniyor.
Tatlıtuğ, yaklaşık 4 milyon TL değerinde özel tasarım bir motor satın aldı.
Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ'a motor kullanımı konusunda ileri sürüş dersleri verdi.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

KIVANÇ TATLITUĞ’DAN 4 MİLYONLUK MOTOR HAMLESİ!

Oynadığı her türlü yapımla adından sıklıkla söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, son zamanlarda ‘Organize İşler: Karun Hazinesi’ dizisiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekerken özel hayatındaki değişimlerle de gündemdeki yerini alıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan 4 milyonluk motor hamlesi! Toprak Razgatlıoğlu’nu devreye soktu

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un motor tutkusu bilinirken geçtiğimiz gün pahal motoruyla görüntülendi. Görüntü sonrası motorunun dudak uçuklatan 4 milyonluk yeni motosikletini nasıl aldığına dair bilgiler merak konusu olmuştu. Konu ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan 4 milyonluk motor hamlesi! Toprak Razgatlıoğlu’nu devreye soktu

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un motor almadan önce milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu’ndan özel ders aldığını ortaya çıktı. Dünya şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, ünlü oyuncuya motor kullanımı için ileri sürüş dersleri vererek Tatlıtuğ’un motor kullanması konusunda yardım etti.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan 4 milyonluk motor hamlesi! Toprak Razgatlıoğlu’nu devreye soktu

Tüm bunlara ek olarak Kıvanç Tatlıtuğ’un kullandığı yeni motoru kısa sürede gündemdeki yerini aldı. Satış fiyatı 4 Milyon TL olduğu iddia edilen motor için yaptığı bir hamle çok konuldu.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan 4 milyonluk motor hamlesi! Toprak Razgatlıoğlu’nu devreye soktu

TOPRAK RAZGATLIOĞLU’NU DEVREYE SOKTU

Bir süre önce Kocaeli’nde yer alan pistte sporcu ile çalışan Tatlıtuğ, Toprak Razgatlıoğlu’ndan aldığı özel eğitim sonrasında motor almak istedi. Özellikle de Toprak Razgatlıoğlu’nun Dünya Şampiyonasında yarıştığı motosikletinin aynısından istedi. MYNET’in haberine göre, özel olarak üretilen motoru Toprak Razgatlıoğlu’nun devreye girmesiyle hemen aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan 4 milyonluk motor hamlesi! Toprak Razgatlıoğlu’nu devreye soktu

Kıvanç Tatlıtuğ, 4 milyon lira verip sıra beklemeden motosikletine kavuştu. Hatta ünlü oyuncu herkesin beğendiği ve almak için uzun sıralarda beklenen motoru çok az bir sürede alarak kendisine özel olarak tasarlattı. Ünlü oyuncunun ismi ve kendisine iyi geldiği bilinen 8 sayısı motoruna işlendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kıvanç Tatlıtuğ'dan alkışlanacak hareket! Rol arkadaşlarının arka planda kalmasını istemedi
Yaşlılık Kıvanç Tatlıtuğ’a uğramamış! Yıllar içindeki değişimi radara yakalandı
ETİKETLER
#kıvanç tatlıtuğ
#motosiklet
#organize işler karun hazinesi
#Toprak Razgatlıoğlu
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.