Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy yıllar sonra yeniden bir arada! Herkes küs olduklarını düşünüyordu

Türk televizyon tarihinin en yakışıklı iki oyuncusu olarak ön plana çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Uzun bir süredir küs oldukları iddia edilen dostlardan herkesi şaşırtan bir hamle geldi. Bir dönem sürekli birlikte görüntülenen ikiliye birçok kez küs olup olmadıkları sorulmuştu. Geçmişte küs olup olmadıklarına ilişkin farklı açıklamalarda bulunan Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy uzun bir aranın ardından bir davette birlikte görüntülendi. Yıllara dayanan dostlukları gözlerindeki mutluluktan okunan iki ünlü oyuncunun birlikte verdikleri fotoğraf karesi kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. İşte yıllar sonra bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un çok konuşulan karesi...

KIVANÇ TATLITUĞ VE ÇAĞATAY ULUSOY YILLAR SONRA YENİDEN BİR ARAYA GELDİ!

Türk televizyon sektörünün başarılı ve yakışıklı oyuncuları arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Bir dönem aralarından su sızmayan ve sık sık birlikte görüntülenen ünlü oyuncular, son yıllarda küs oldukları iddialarıyla gündemde yerini almıştı. Özellikle sürekli birlikte görüntülenen ikilinin geçtiğimiz yıllarda küs olduğu ortaya atılmıştı.

Uzun bir aranın ardından yeniden bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un birlikte bir düğüne katıldıkları ortaya çıktı. Ortak arkadaşlarının düğünlerinde samimi halleriyle görüntülenen dostların birlikte yayınlanan karesi kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Son yıllarda özellikle küs oldukları yönünde çıkan iddiaları birlikte kameralara poz vererek yalanlayan iki ünlü oyuncu, magazin gündemine de bomba gibi düştü.

Bir dönemin ayrılmaz ikilisi Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy yıllar sonra katıldıkları bir düğünde bir araya geldi. İkilinin uzun bir süredir küs olduğu iddia edilse de yan yana samimi bir şekilde çekilen kareleri çıkan tüm iddiaları çürttü. İki dostun yıllara dayanan dostluğu gözlerindeki mutluluktan okundu.

KÜS OLDUKLARI DÜŞÜNÜLÜYORDU!

Son yıllarda Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un küs oldukları iddia ediliyordu. Bir dönem yediği, içtiği bir giden iki ünlü oyuncunun uzun bir süredir konuşmadığı ve görüşmediği söyleniyordu. Geçmişte küs olup olmadıklarına ilişkin farklı açıklamalarda bulunan Tatlıtuğ ve Ulusoy uzun bir aranın ardından bir davette birlikte görüntülendi.

Zaman zaman küs oldukları haberleriyle magazin gündeminde geniş yankı uyandıran Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy ikilisi, yaptıkları açıklamalarla dargın olduklarını reddetmişti. Hatta bir dönem Ulusoy'un Tatlıtuğ'u takipten çıktığı da ortaya atılan söylentiler arasındaydı. Diğer yandan Çağatay Ulusoy, bir röportajında Kıvanç Tatlıtuğ ile sorun yaşadıkları iddiasına şu şekilde cevap vermişti:

"Zaten ikimiz de çok aktif sosyal medya kullanan insanlar değiliz. Hiçbir zaman birbirimizi takip etme durumumuz olmadı. Benim işim, onun işi... Çocuğu oldu o yüzden görüşemiyoruz bu sıralar."

Kıvanç Tatlıtuğ ise geçmişte gerçekleştirdiği bir röportajında Çağatay Ulusoy ile küs olup olmadıkları hakkındaki sorulara gergin tavırlarla cevap vermişti. Bu konunun gündeme getirilmesinden rahatsız olduğu apaçık belli olan Tatlıtuğ, açıklamalarında şu ifadelere yer vermişti:

"Bir şeyleri birisi çıkartıyor, konuşmaya gerek bile duymuyorum. Dostluklar Instagram takibiyle mi pekişiyor?"