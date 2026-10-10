Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Onedio
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 14:51

Yaşlılık Kıvanç Tatlıtuğ’a uğramamış! Yıllar içindeki değişimi radara yakalandı

Gümüş, Aşk-ı Memnu ve Kuzey Güney gibi yapımlarla hafızalara kazınan Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler galasındaki son haliyle dikkat çekti. Yıllar içinde değişen tarzıyla yeniden gündeme gelen oyuncu, hayranlarının ilgisini çekti.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Yaşlılık Kıvanç Tatlıtuğ’a uğramamış! Yıllar içindeki değişimi radara yakalandı
KAYNAK:
Onedio
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 14:51

, galasında son görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Yıllar içindeki değişimiyle gündeme gelen oyuncunun saç ve sakal tarzı, hayranlarının gözünden kaçmadı. Zamana meydan okuyan görünümüyle konuşulan Tatlıtuğ, sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncunun galadaki tarzı, eski fotoğraflarıyla karşılaştırılınca değişimi bir kez daha gündeme geldi.

HABERİN ÖZETİ

Yaşlılık Kıvanç Tatlıtuğ’a uğramamış! Yıllar içindeki değişimi radara yakalandı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler galasındaki yeni saç ve sakal tarzı ve yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyada ve magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekti.
Organize İşler galasında objektiflere yansıyan Tatlıtuğ'un son hali, eski fotoğraflarıyla karşılaştırılarak sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Oyuncu, kariyeri boyunca Gümüş dizisindeki Mehmet Şadoğlu, Aşk-ı Memnu'daki Behlül Haznedar ve Kuzey Güney'deki Kuzey Tekinoğlu gibi karakterlerle izleyici karşısına çıkmıştı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un galadaki görüntüsü, zamana meydan okuyan, genç ve dinamik tarzıyla hayranlarından yoğun yorum aldı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

KIVANÇ TATLITUĞ’UN GALADAKİ SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler galasında objektiflere yansıyan görüntüsüyle magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Ünlü oyuncunun saç ve sakal tarzı, hayranlarının yıllar içindeki değişimini yeniden konuşmasına neden oldu. Kariyeri boyunca farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan Tatlıtuğ, bu kez rol aldığı projelerden çok galadaki görünümüyle gündeme geldi.

Yaşlılık Kıvanç Tatlıtuğ’a uğramamış! Yıllar içindeki değişimi radara yakalandı

Özellikle oyuncunun geçmiş yıllardaki fotoğraflarıyla son görüntüsünün karşılaştırılması, sosyal medyada ilgi gördü. Tatlıtuğ'un yıllar içindeki tarz değişimi, hayranlarına oyuncunun kariyerinin ilk dönemlerini de hatırlattı. Galadan paylaşılan kareler, ünlü oyuncunun görünümüne ilişkin yorumların yapılmasına neden oldu.

Yaşlılık Kıvanç Tatlıtuğ’a uğramamış! Yıllar içindeki değişimi radara yakalandı

KIVANÇ TATLITUĞ’UN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ

Kıvanç Tatlıtuğ denilince akıllara gelen ilk karakterler arasında dizisindeki Mehmet Şadoğlu, 'daki Behlül Haznedar ve dizisindeki Kuzey Tekinoğlu yer alıyor. Oyuncu, yıllar içinde birbirinden farklı karakterlere hayat verirken hem oyunculuğuyla hem de değişen tarzıyla izleyicilerin hafızasında yer edindi.

Yaşlılık Kıvanç Tatlıtuğ’a uğramamış! Yıllar içindeki değişimi radara yakalandı

Gümüş dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Tatlıtuğ, Behlül karakteriyle televizyon tarihinin unutulmaz isimlerinden biri hâline geldi. Ardından Kuzey Güney dizisinde hayat verdiği Kuzey Tekinoğlu ile daha sert ve asi bir karakterle izleyici karşısına çıktı. Her rolünde farklı bir görünümle kamera karşısına geçen oyuncunun yıllar içindeki değişimi, bugün galadaki son haliyle yeniden gündeme geldi.

Yaşlılık Kıvanç Tatlıtuğ’a uğramamış! Yıllar içindeki değişimi radara yakalandı

KIVANÇ TATLITUĞ’UN SON HALİ SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Kıvanç Tatlıtuğ'un Organize İşler galasında ortaya çıkan son görüntüleri, oyuncunun yıllar içindeki değişimini yeniden gündeme taşıdı. Geçmişte canlandırdığı Behlül ve Kuzey Tekinoğlu karakterleriyle hafızalara kazınan Tatlıtuğ'un bugünkü görünümü, eski fotoğraflarıyla karşılaştırıldı. Zamana meydan okuyan tarzıyla dikkat çeken oyuncu, bir kez daha hayranlarının ilgisini çekti.

Yaşlılık Kıvanç Tatlıtuğ’a uğramamış! Yıllar içindeki değişimi radara yakalandı

Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar geçtikçe değişen görünümüne rağmen genç ve dinamik tarzıyla dikkat çekiyor. Gümüş dizisindeki Mehmet’ten Aşk-ı Memnu’nun Behlül’üne, Kuzey Güney’in Kuzey Tekinoğlu’ndan bugünkü haline uzanan yolculuğunda oyuncunun tarzı da değişti. Aradan geçen yıllara rağmen hayranlarının ilgisini çekmeyi sürdüren Tatlıtuğ, Organize İşler galasındaki görüntüsüyle bir kez daha gündeme geldi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Başak Dizer’in enginar görünümlü çantası ağızları açık bıraktı! Fiyatı 'pes artık' dedirtti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kıvanç Tatlıtuğ'dan alkışlanacak hareket! Rol arkadaşlarının arka planda kalmasını istemedi
ETİKETLER
#kıvanç tatlıtuğ
#gümüş
#organize işler
#Aşk-ı Memnu
#Kuzey Güney
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.