Başak Dizer’in enginar görünümlü çantası ağızları açık bıraktı! Fiyatı 'pes artık' dedirtti

Kıvanç Tatlıtuğ ile mutlu evliliği ve aile yaşantısıyla sık sık gündeme gelen Başak Dizer, kahverengi saten elbisesiyle verdiği pozlarda şıklığıyla öne çıktı. Ancak Dizer'in kombininde en çok konuşulan parça, alışılmış çanta tasarımlarından ayrılan enginar görünümlü aksesuarı oldu. Çantanın dudak uçuklatan fiyatı ise haberin en dikkat çekici ayrıntısı haline geldi.

BAŞAK DİZER’İN ENGİNAR GÖRÜNÜMLÜ ÇANTASI AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Başak Dizer'in tercih ettiği altın sarısı çanta, alışılmışın dışındaki formuyla dikkatleri üzerine çekti. Zincir askılı tasarımı ve enginarı andıran görünümüyle farklı bir tarz ortaya koyan aksesuarın değerinin 116 bin TL olduğu iddia edildi.

Şık kombiniyle uyum yakalayan çanta, sıra dışı aksesuarları sevenlerin de ilgisini çekebilecek bir tasarım olarak öne çıktı. Dizer'in bu tercihi, lüks moda ürünlerinin fiyatlarını yeniden gündeme taşırken çantanın yüksek bedeli magazin dünyasında konuşulan konular arasına girdi.

KIVANÇ TATLITUĞ İLE MUTLU AİLE YAŞANTISIYLA DA GÜNDEMDE

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Paris'te evlenmişti. Ünlü çift, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ailelerini büyütmüştü. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin ilgisini çekiyor.

Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe ile plajda çekilen kareleri de daha önce sosyal medyada ilgi görmüştü. Anne ve oğlun birlikte geçirdiği keyifli anlar, takipçilerinden beğeni toplamıştı.

BODRUM TATİLİNDE AİLESİYLE VAKİT GEÇİRDİ

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğulları Kurt Efe ile Bodrum'un Yalıkavak bölgesinde tatil yaparken görüntülenmişti. Gününü ailesiyle geçiren oyuncu, denizin tadını çıkarırken spor yapmayı da ihmal etmemişti. Deniz tutkusuyla tanınan Tatlıtuğ, jet sörf yaparak dikkat çekerken oğlu Kurt Efe ile balık tuttuğu anlarla da objektiflere yansımıştı. Yakaladığı balıkları oğluna gösteren oyuncunun ailesiyle geçirdiği keyifli dakikalar ilgi görmüştü. Başak Dizer ise tatil boyunca sahilde dinlenerek vakit geçirmişti.

BAŞAK DİZER'DEN OĞLUYLA NEŞELİ PAYLAŞIM

Ünlü stil danışmanı, oğlu Kurt Efe ile yaptığı paylaşımlarla da zaman zaman gündeme geliyor. Renkli ışıklarla süslenmiş bir ortamda çekilen anne-oğul kareleri, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmişti. Paylaşımlarda Kurt Efe'nin büyüdüğü ve annesinin yanında daha uzun göründüğü de dikkatlerden kaçmamıştı. Sevimli tavırlarıyla beğeni toplayan minik Kurt Efe, takipçilerin yorumlarında da yer almıştı.

“BİR PAZAR SPORU: BİSİKLET TAŞIMAK”

Başak Dizer, oğluyla doğayla iç içe bir ortamda yaptığı yürüyüşten kareleri de takipçileriyle paylaşmıştı. Minik bisikleti taşırken verdiği pozla dikkat çeken Dizer, paylaşımına esprili bir not eklemişti. Ünlü isim, fotoğrafına "Bir pazar sporu: Bisiklet taşımak" ifadelerini yazmıştı. Günlük yaşamından kesitler sunan bu paylaşım da takipçilerinin ilgisini çekerken Dizer'in enginar formundaki çantasıyla gündeme gelmesi, ünlü ismin tarzını yeniden konuşulur hale getirdi.

