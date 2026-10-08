Kıvanç Tatlıtuğ’dan evinde çatıdan düşen işçiyle ilgili ilk açıklama! Son durumu galada konuştu

Geçtiğimiz aylarda Kıvanç Tatlıtuğ’un Göktürk’te bulunan evinde bir işçi çatıdan düşerek ağır yaralanmıştı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken durumla ilgili avukatından açıklama gelirken dün akşam Organize İşler: Karun Hazinesi’nin galasında basın mensuplarının işçiyi sorması üzerine Kıvanç Tatlıtuğ konu hakkında ilk kez kendi açıklama yaptı. İşçinin son durumunu galada konuşan Tatlıtuğ, magazin gündeminde en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı.

KIVANÇ TATLITUĞ’DAN EVİNDE ÇATIDAN DÜŞEN İŞÇİYLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA!

Oynadığı yapımlarla kısa süre de dikkatleri üzerine çeken Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak Organize İşler: Karun Hazinesi’nde rol alarak dikkatleri üzerine çekti. Yılmaz Erdoğan’ın yeni yapımı Organize İşler: Karın Hazinesi’nin geçtiğimiz akşam galası yapılırken renkli görüntüler ortaya çıkarken Tatlıtuğ’a evindeki kaza da yaralanan işçi hakkında sorular soruldu.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Göktürk’teki evinde tadilat sonrası temizlik işçisi Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev çatıdan düşerek ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan işçi yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Kazanın ardından magazin gündemine bomba gibi düşen olayla ilgili evde tadilat işlerini yürüten firma yetkilisi hakkında adli süreç başlatıldığı haberleri basına gelmişti.

Olay sonrası Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatından gelen açıklama da ise Tatlıtuğ ve ailesinin kaza sırasında şehir dışında olduğunu bildirirken, evin bahçesinde tadilat ve inşaat çalışmalarının bir firma tarafından yönetildiğini de belirtmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ’un ise kazanın ilk gününden beri işçinin ailesiyle iletişime geçtiğini de açıklayan aynı açıklama da oyuncunun hastane, bakım ve tedavi masraflarını hatta yaralanan kişinin ailesinin ihtiyaçlarıyla ilgilendiği de belirtilmişti. Taraflar arasında sözleşme iddiaları gündeme gelirken firma yetkilisinin kendisine geriye dönük bir sözleşmenin imzaladığını da iddia etmişti.

Diğer taraftan Kıvanç Tatlıtuğ’un da avukatları olaya neden olanlar hakkında şikâyette bulunacaklarını hatta dava açacaklarını duyurmuştu. Tüm bunlar meydana gelirken Kıvanç Tatlıtuğ konu hakkında ilk kez konuşarak son durum hakkında bilgi verdi.

SON DURUMU GALADA KONUŞTU

Konu hakkında kendisine sorulan işçinin son durumu hakkında yeni dizisinin galasında konuşan Kıvanç Tatlıtuğ, yaralanan kişinin kendisine bağlı bir işçi olmadığını vurgularken, “Kendisine her konuda destek oluyorum, sağlık durumu şu anda iyi.” açıklamasını yaptı.