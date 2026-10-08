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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 07:51
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 08:36

Kıvanç Tatlıtuğ'dan alkışlanacak hareket! Rol arkadaşlarının arka planda kalmasını istemedi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler: Karun Hazinesi ön gösteriminde geceye damga vurdu. Başarılı ve yakışıklı oyuncu, röportaj grubunun dışında kalan rol arkadaşları Rıza Kocaoğlu ve Uraz Kaygılaroğlu'nu görünce anında devreye girdi. Ünlü oyuncudan alkışlanacak hareket geldi. Rol arkadaşlarının yanına gelmesini isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, iki oyuncunun da kadrajda yer almasını sağladı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 07:51
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 08:36

Başarılı ve yakışıklı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken , 'Sarı Saruhan' karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı Organize İşler: Karun Hazinesi ön gösteriminde gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Ünlü oyuncudan dizinin ön gösteriminde gerçekleşen toplantıda alkışlanacak bir hareket geldi. Kıvanç Tatlıtuğ, röportaj grubunun dışında kalan rol arkadaşları ve 'nu görünce anında devreye girdi. İki oyuncunun arka planda kalmasını istemeyen ve yanına gelmesini isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, rol arkadaşlarının da kadraja girmesini sağladı. Ünlü oyuncunun bu davranışı kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Ünlü oyuncu geceye damga vurarak, taktir topladı.

HABERİN ÖZETİ

Kıvanç Tatlıtuğ'dan alkışlanacak hareket! Rol arkadaşlarının arka planda kalmasını istemedi

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin ön gösteriminde rol arkadaşları Rıza Kocaoğlu ve Uraz Kaygılaroğlu'nun röportaj grubunun dışında kalmasını istemeyerek yanına çağırmasıyla takdir topladı.
Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin ön gösteriminde 'Sarı Saruhan' karakteriyle yer aldı.
Ünlü oyuncu, röportaj grubunun dışında kalan rol arkadaşları Rıza Kocaoğlu ve Uraz Kaygılaroğlu'nu yanına çağırarak kadraja dahil etti.
Kıvanç Tatlıtuğ'un bu davranışı sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük beğeni topladı.
Organize İşler: Karun Hazinesi dizisi 16 Ekim'de Netflix'te izleyiciyle buluşacak.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

KIVANÇ TATLITUĞ ORGANİZE İŞLER: KARUN HAZİNESİ GALASINA DAMGA VURDU!

Başarılı oyunculuk kariyeri ve yakışıklılığıyla sevilen oyuncular arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler: Karun Hazinesi galasına damga vuran isim oldu. Türk sinema sektörünün büyük bir ilgiyle takip edilen projeleri arasında yer alan Organize İşler'in, dizi olarak ekranlara döneceği projede Tatlıtuğ, 'Sarı Saruhan' karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Film projesinin ardından dizi olarak seyirciyle buluşacak olan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin geçtiğimiz akşam ön gösterimi yapıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan alkışlanacak hareket! Rol arkadaşlarının arka planda kalmasını istemedi

İzlenme rekorları kıran serinin yeni yapımı Organize İşler: Karun Hazinesi için yeniden kamera karşısına geçen Kıvanç Tatlıtuğ, sadece başarılı oyunculuk performansıyla değil, kişiliği ve karakteriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yapımın birbirinden başarılı oyuncuları, izleyici karşısına çıkmadan önce düzenlenen galada bir araya geldi. Türk televizyon tarihinin büyük bir ilgiyle takip edilen oyuncuları arasında yer alan Tatlıtuğ, geceye damgasını vuran isim oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan alkışlanacak hareket! Rol arkadaşlarının arka planda kalmasını istemedi

Serinin iki filminde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix dijital platformunda izleyici karşısına çıkacak olan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki imajıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Türk sinema sektörünün büyük bir ilgiyle takip edilen projeleri arasında yer alan Organize İşler, dizi olarak ekranlara dönmek için gün sayarken, ünlü ve yakışıklı oyuncunun galadaki davranışları büyük beğeni topladı. Dizi yayınlanmadan Adanalı imajıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, galanın da yıldızı olmayı başardı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan alkışlanacak hareket! Rol arkadaşlarının arka planda kalmasını istemedi

ROL ARKADAŞLARININ ARKA PLANDA KALMASINI İSTEMEDİ!

Yılmaz Erdoğan'ın hayata geçirdiği 'Organize İşler: Karun Hazinesi' adıyla izleyici karşısına çıkacak olan dizinin geçtiğimiz akşam ön gösterimi gerçekleşti. Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Sarı Saruhan' karakterini yeniden oynadığı projenin galasında dikkat çeken anlar yaşandı. 16 Ekim'de Netflix dijital platformunda ekranlardaki yerini alacak olan Organize İşler: Karun Hazinesi'nin galasında gerçekleşen toplantıda Tatlıtuğ'dan alkışlanacak bir hareket geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan alkışlanacak hareket! Rol arkadaşlarının arka planda kalmasını istemedi

Projenin birbirinden başarılı isimleri basın mensuplarının karşısına geçerek soruları cevapladı. Oldukça kalabalık bir grubun çıktığı sahnede Rıza Kocaoğlu ve Uraz Kaygılaroğlu röportaj alanının arka tarafında kaldı. Kıvanç Tatlıtuğ, bu durumu fark etmesi üzerine harekete geçti. Ünlü oyuncu, röportaj devam ederken rol arkadaşlarını yanına çağırarak ön tarafa gelmelerini istedi.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan alkışlanacak hareket! Rol arkadaşlarının arka planda kalmasını istemedi

Rıza Kocaoğlu ve Uraz Kaygılaroğlu bu hareketin üzerine Kıvanç Tatlıtuğ'un bulunduğu alana gelerek kamera karşısındaki gruba dahil oldu. Tatlıtuğ'un yönlendirmesiyle birlikte üç oyuncuda kamera karşısında boy gösterdi. Ünlü oyuncunun rol arkadaşlarını arka planda bırakmak istememesi gece damga vuran anlardan biri oldu. İki oyuncu arkadaşının da kadraja girmesini sağlayan Tatlıtuğ, galanın en çok konuşulan ismi oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan alkışlanacak hareket! Rol arkadaşlarının arka planda kalmasını istemedi

Kıvanç Tatlıtuğ'un rol arkadaşlarına tatlı müdahalesi, ünlü oyuncu Suzan Kardeş'in basın mensuplarının sorularını cevapladığı sırada gerçekleşti. Röportajı bölmeden arka planda kalan arkadaşlarını fark eden Tatlıtuğ'un onları da kadraja davet ettiği anlar geceye adeta damga vurdu. 

Rıza Kocaoğlu ve Uraz Kaygılaroğlu'nun geri planda kalmasını istemeyen Tatlıtuğ'un bu harekete sosyal medyada büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncunun alkışlanacak bu hareketi sonrası birçok kullanıcıdan güzel mesajlar yağdı. 

 

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ETİKETLER
#kıvanç tatlıtuğ
#Rıza Kocaoğlu
#uraz kaygılaroğlu
#organize işler karun hazinesi
#Sarı Saruhan
#Magazin
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