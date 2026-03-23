Kıvanç Tatlıtuğ kendini doğaya attı! O anları eşi Başak Dizer paylaştı

Dijital platformda yayınlanacak Dönence ile sevenlerinin karşısına çıkacak Kıvanç Tatlıtuğ, çekimler öncesi soluğu doğada aldı. Kıvanç Tatlıtuğ için partner arayışları devam ederken, oyuncunun doğadaki görüntülerine yorum yağdı.

KIVANÇ TATLITUĞ KENDİNİ DOĞAYA BIRAKTI

Kıvanç Tatylıtuğ ile Başak Dizer çifti, çocuklarıyla birlikte doğada vakit geçirdi. Başak Dizer, sosyal medya hesabından Kıvanç Tatlıtuğ'un odun kırdığı anları yayımladı.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN YENİ İMAJINA YORUM YAĞDI

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde yaptığı imaj değişikliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncunun yeni tarzını eşi Başak Dizer sosyal medya hesabından paylaştı. Dizer’in “Artist misin sen?” notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Tatlıtuğ’un farklı görünümü hayranları tarafından büyük ilgi görürken, sosyal medyada birçok kullanıcı oyuncunun yeni tarzını öven yorumlar yaptı. Bazı takipçiler bu değişimin yeni bir proje için yapılmış olabileceğini öne sürdü. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazıp yönettiği Organize İşler serisinin olası yeni filmi için hazırlık olabilir mi? iddiaları da gündeme geldi.