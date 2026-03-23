Nihan Buruk'un Okan Buruk paylaşımı yanlış anlaşıldı: Saygıyı biliriz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2024 yılında boşandığı Nihan Akkuş ile geçtiğimiz yıl el ele poz vererek barıştığını duyurdu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Nihan Buruk, dikkat çeken bir paylaşım yaptı ve "Okan Buruk işinin beyni olarak kral olacak" dedi. Yanlış anlaşıldığını düşünen Nihan Akkuş, "Herkesin düşündüğü kişi benim için saygı duyduğum sevdiğim bir insandır" dedi.

NİHAN BURUK'TAN BİR GARİP PAYLAŞIM

Nihan Buruk paylaşımında geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımda, "Okan Buruk işinin beyni olarak kral olacak! Dinozora geri dönmeye gerek yok. Eski kaybedeni geri getirmeye de gerek yok. Ben kralımın arkasındayım! Hazırım! Eğer birinin cesareti varsa, kraliçe buluşmak için burada…" ifadelerini kullandı. Nihan Buruk'un paylaşımına sosyal medyada yorum yağarken, kimileri ne dediğini anlamadı kimileri ise mesaj verdiğini iddia etti.

NİHAN AKKUŞ: GALATASARAYLI BÜYÜDÜK SAYGIYI BİLİRİZ

Yeni bir paylaşım yapan Nihan Buruk, "Yanlış anlaşılmaması için açıklama yapıyorum. Benim bahsettiğim 'dinozor' bir erkek değil, futbol geçmişiyle alakalı hiç değil. Herkesin düşündüğü kişi benim için saygı duyduğum sevdiğim bir insandır. Ona karşı asla hadsizlik yapmam. Benim bahsettiğim kişi tamamen kendi geçmişimden, modellik dünyasından gelen bir kadın. 17 yaşında Top Model of the World gibi platformlarda bulunmuş biri olarak o dünyayı çok iyi biliyorum. 'Dinozor' derken kendi sektörümdeki eski zihniyetleri kastettim. Aslında şifreli konuştum ama yanlış yerlere çekildi. Biz Galatasaraylı büyüdük saygıyı biliriz. Lütfen konuyu başka yerlere çekmeyin. Herkes kimin olduğunu zaten anladı. Dinozorları geri getirmenin hiçbir anlamı yok" ifadelerini kullandı.