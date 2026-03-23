Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Nihan Buruk'un Okan Buruk paylaşımı yanlış anlaşıldı: Saygıyı biliriz

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un geçtiğimiz yıl barıştığı eşi Nihan Buruk yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı. Yanlış anlaşıldığını ifade eden Nihan Buruk, Biz Galatasaraylı büyüdük saygıyı biliriz.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Nihan Buruk'un Okan Buruk paylaşımı yanlış anlaşıldı: Saygıyı biliriz
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 11:07

Teknik Direktörü , 2024 yılında boşandığı Nihan Akkuş ile geçtiğimiz yıl el ele poz vererek barıştığını duyurdu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Nihan Buruk, dikkat çeken bir paylaşım yaptı ve "Okan Buruk işinin beyni olarak kral olacak" dedi. Yanlış anlaşıldığını düşünen Nihan Akkuş, "Herkesin düşündüğü kişi benim için saygı duyduğum sevdiğim bir insandır" dedi.

NİHAN BURUK'TAN BİR GARİP PAYLAŞIM

Nihan Buruk paylaşımında geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımda, "Okan Buruk işinin beyni olarak kral olacak! Dinozora geri dönmeye gerek yok. Eski kaybedeni geri getirmeye de gerek yok. Ben kralımın arkasındayım! Hazırım! Eğer birinin cesareti varsa, kraliçe buluşmak için burada…" ifadelerini kullandı. Nihan Buruk'un paylaşımına sosyal medyada yorum yağarken, kimileri ne dediğini anlamadı kimileri ise mesaj verdiğini iddia etti.

Nihan Buruk'un Okan Buruk paylaşımı yanlış anlaşıldı: Saygıyı biliriz

NİHAN AKKUŞ: GALATASARAYLI BÜYÜDÜK SAYGIYI BİLİRİZ

Yeni bir paylaşım yapan Nihan Buruk, "Yanlış anlaşılmaması için açıklama yapıyorum. Benim bahsettiğim 'dinozor' bir erkek değil, futbol geçmişiyle alakalı hiç değil. Herkesin düşündüğü kişi benim için saygı duyduğum sevdiğim bir insandır. Ona karşı asla hadsizlik yapmam. Benim bahsettiğim kişi tamamen kendi geçmişimden, modellik dünyasından gelen bir kadın. 17 yaşında Top Model of the World gibi platformlarda bulunmuş biri olarak o dünyayı çok iyi biliyorum. 'Dinozor' derken kendi sektörümdeki eski zihniyetleri kastettim. Aslında şifreli konuştum ama yanlış yerlere çekildi. Biz Galatasaraylı büyüdük saygıyı biliriz. Lütfen konuyu başka yerlere çekmeyin. Herkes kimin olduğunu zaten anladı. Dinozorları geri getirmenin hiçbir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

Nihan Buruk'un Okan Buruk paylaşımı yanlış anlaşıldı: Saygıyı biliriz
ETİKETLER
#galatasaray
#boşanma
#okan buruk
#Nihan Akkuş
#Nihan Buruk
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.