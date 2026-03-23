Ayşe Akın ve Mehmet Ali Erbil canlı yayın açtı! Eski eşi Gülseren Ceylan'a canlı yayında ağır sözler

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile 2025'in Ağustos ayında evlendi. 7 ay süren evlilik geçtiğimiz ay sona erdi. Ayşe Akın, Mehmet Ali Erbil ile açtığı canlı yayında ise Gülseren Ceylan'a ağır sözler sarf etti.

AYŞE AKIN'DAN GÜLSEREN CEYLAN'A AĞIR SÖZLER

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta Ayşe Akın ile canlı yayın açtı. Ayşe Akın Erbil'in yeni boşandığı Gülseren Ceylan'a sert ifadeler kullandı. Ayşe Akın kendini çok pahalı bir araca benzetirken, Gülseren Ceylan'ı ise daha düşük bütçeli bir araba markasına benzetti.

MEHMET ALİ ERBİL'İN EVLİLİK İTİRAFI GÜNDEM OLMUŞTU

Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada çift, “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesiyle tek celsede boşandı. Tarafların katılmadığı duruşmada Erbil’i avukatı Şeyda Yıldırım temsil etti.

Mehmet Ali Erbil, YouTube programına konuk oldu. Yıllardır çapkın olduğuna dair söylentiler olan Erbil, “Her erkek kadar denilebilir ama evliliklerim boyunca ikinci bir hayatım olmadı. Ne ikinci bir evim oldu ne de ikinci bir telefonum. Hayatımı hep açık yaşadım.” dedi.