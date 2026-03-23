Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde sona gelindi! Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu hakkında azmettirme iddiası yer aldı

İstanbul'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetine ilişkin emniyette yürütülen soruşturmada bugün kritik gün. İlk olarak Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alınırken daha sonra ise anne Zuhal Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu hakkında da işlem yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 10:16

İstanbul Ümraniye’de rapçi Canbay’ın da içinde bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda, Kars 36 Spor’un genç futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Kan donduran cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada, Canbay'ın eski sevgilisi ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, anne Zuhal Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan gözaltına alındı. Son olarak ise şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu hakkında da işlem yapıldı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Ümraniye'de rapçi Canbay'ın da içinde bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda Kars 36 Spor'un genç futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybederken, olayla ilgili şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu, türkücü İzzet Yıldızhan ve şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Kars 36 Spor'un genç futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı, rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Olayla ilgili olarak şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu, türkücü İzzet Yıldızhan ve şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı.
Silahı kullandığı tespit edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve olayla bağlantılı olduğu düşünülen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında cinayeti azmettirme iddiaları bulunuyor.
İzzet Yıldızhan ve Bilal Kadayıfçıoğlu'nun ise suçluyu kayırma suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.
KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYETİNDE 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda silahı kullandığı tespit edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı. Devam eden operasyonlarda ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı. Toplam şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

BİLAL KADAYIFÇIOĞLU DA GÖZALTINA ALINDI

Futbolcu Kundakçı'nın cinayetiyle ilgili sürdürülen soruşturma genişletildi. Bu kapsamda ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı.

Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ile ailenin yakın akrabası olan şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın, silahlı saldırının ardından Alaattin Kadayıfçıoğlu ile irtibata geçtikleri ve şüpheliyi saklamaya yönelik hareket ettikleri iddiasıyla "suçluyu kayırma" suçundan gözaltına alındıkları öğrenildi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU İLE ZUHAL KALAYCIOĞLU'NA AZMETTİRME İDDİASI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturmaya göre, Canbay ile Kundakçı'nın bulunduğu aracın yanına giden siyah araç içinde Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfcıoğlu vardı.

Kadayıfcıoğlu'nun asıl hedefinde Vahap Canbay vardı ancak araca doğru peş peşe ateş edince genç futbolcu Kundakçı ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin Gayrettepe'deki işlemleri sürerken Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu için cinayeti azmettirme iddiaları yer aldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.