İstanbul Ümraniye’de rapçi Canbay’ın da içinde bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda, Kars 36 Spor’un genç futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Kan donduran cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada, Canbay'ın eski sevgilisi ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, anne Zuhal Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan gözaltına alındı. Son olarak ise şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu hakkında da işlem yapıldı.

HABERİN ÖZETİ Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde sona gelindi! Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu hakkında azmettirme iddiası yer aldı İstanbul Ümraniye'de rapçi Canbay'ın da içinde bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda Kars 36 Spor'un genç futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybederken, olayla ilgili şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu, türkücü İzzet Yıldızhan ve şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Kars 36 Spor'un genç futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı, rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu, türkücü İzzet Yıldızhan ve şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı. Silahı kullandığı tespit edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve olayla bağlantılı olduğu düşünülen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında cinayeti azmettirme iddiaları bulunuyor. İzzet Yıldızhan ve Bilal Kadayıfçıoğlu'nun ise suçluyu kayırma suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYETİNDE 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda silahı kullandığı tespit edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı. Devam eden operasyonlarda ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı. Toplam şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

BİLAL KADAYIFÇIOĞLU DA GÖZALTINA ALINDI

Futbolcu Kundakçı'nın cinayetiyle ilgili sürdürülen soruşturma genişletildi. Bu kapsamda ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı.

Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ile ailenin yakın akrabası olan şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın, silahlı saldırının ardından Alaattin Kadayıfçıoğlu ile irtibata geçtikleri ve şüpheliyi saklamaya yönelik hareket ettikleri iddiasıyla "suçluyu kayırma" suçundan gözaltına alındıkları öğrenildi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU İLE ZUHAL KALAYCIOĞLU'NA AZMETTİRME İDDİASI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturmaya göre, Canbay ile Kundakçı'nın bulunduğu aracın yanına giden siyah araç içinde Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfcıoğlu vardı.

Kadayıfcıoğlu'nun asıl hedefinde Vahap Canbay vardı ancak araca doğru peş peşe ateş edince genç futbolcu Kundakçı ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin Gayrettepe'deki işlemleri sürerken Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu için cinayeti azmettirme iddiaları yer aldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.