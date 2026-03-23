Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile barışma iddialarına cevap verdi: İki tane çocuk olunca insanın kafası yanıyor

Şarkıcı Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından kardeşleriyle yaşadığı miras kavgası nedeniyle sık sık gündemdeki yerini aldı. Tuğçe Tayfur son olarak ise ihanet nedeniyle eşi Muhammet Aydın'a boşanma davası açtı. İkilinin barıştığı iddia ettiği edilse de ilk yalanlama Tuğçe Tayfur'dan geldi.

TUĞÇE TAYFUR, İHANET GEREKÇESİYLE EŞİNE BOŞANMA DAVASI AÇTI

Arabesk müziğin usta isimlerinden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un, 2023 yılında nikâh masasına oturduğu eşi Muhammet Aydın'a "ihanet" gerekçesiyle boşanma davası açtığı öne sürülmüştü. Dava dosyasında ise Aydın'ın 3 farklı kadınla mesajlaşmaların bulunduğu iddia edilmişti.

MUHAMMET AYDIN: NELER ÇEKTİĞİMİ BİR BEN BİR ALLAH BİLİYOR

Boşanma davasının Tayfur değil kendisini açtığını söyleyen Muhammet Aydın, "Adıma çıkmış haberlere ithafen cevap verme durumum hasıl oldu en azından kızlarım için bunu yapmam gerekiyordu. Tuğçe hanımla evlendiğimiz günden beri neler çektiğimi dış etkenlere karşı, bir Allah bir ben bilirim. Burada eşini kötüleyecek methiyeler düzecek değilim fakat ortada ciddi bir yalan var, evet boşanma var fakat boşanmak isteyen var davayı açan maalesef benim. Hakkımızda hayırlısı olsun" dedi.

Aydın açıklamalarına, "Tuğçe hanım çok dürüst, çok merhametli, çok namuslu, çok mülayim bir insandır. Biz yapamadık, biz devam edemedik. Kendisi evlatlarımın annesi ve vakti zamanında aşık olduğum tek kadındır. Sorun onda değil; sorun biz yanlış zamanlarda tanışmış insanlarız. Çok şey yaşandı, çok acı çekildi. Hakkımızda da hayırlısı olsun" sözleriyle devam etti.

Tuğçe Tayfur boşanma davası açtığı eşi Muhammet Aydın'la görüntülenmiş ve gazetecilere çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Tuğçe Tayfur'a sorulan soru üzerine, "Yaptıkları çıkmasın diye istemiyor. Aldatmalarından bahsediyorum. Barışma yok ama çaba var" ifadelerini kullanmıştı.

TUĞÇE TAYFUR İLE MUHAMMET AYDIN'IN BARIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Tüm yaşananların ardından çiftin ilişkilerine bir şans daha verdiği ileri sürülmüştü. Muhammet Aydın, Tuğçe Tayfur'un doğum gününe özel yaptığı romantik paylaşımla aralarındaki buzların eridiğini göstermişti. Aydın paylaşımına, "Seninle ilgili ne varsa; bir gülüşün, bir bakışın, bir sesin... Hepsi kalbimde ayrı bir yer edindi. Ben seni sadece sevmedim, sana ait olmayı seçtim. Çünkü bazı insanlar sadece sevilmez; insan onların içinde yaşamaya başlar. İyi ki benimle, iyi ki bizimlesin, iyi ki kızlarımın annesisin" notuna düştü.

TUĞÇE TAYFUR BARIŞMA İDDİALARINI YALANLADI

Barışma hakkında konuşan Tuğçe Tayfur, "Yok barışmadım. Şimdi çocuklarım da var. Doğal olarak onun yapmış olduğu işlerde olmam çok doğal benim için. Ayrıca Tayfur, "Bilmiyorum hemen barışamam. Şartlar değişir. İki tane çocuk olunca insanın kafası yanıyor. İki yılda iki çocuk yapınca benden çok sağlıklı cevaplar beklemeyin" ifadelerini kullandı.