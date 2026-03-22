Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, tek bir pozla 20 milyon doları gözler önüne serdi

Cristiano Ronaldo'nun hayat arkadaşı Georgina Rodriguez, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımla lüks yaşantısını gözler önüne serdi. Paylaşılan karedeki araç, yüzük ve saatlerin toplam değerinin 20 milyon 650 bin dolardan fazla olduğu belirtiliyor.
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadığı lüks hayatla sık sık gündeme gelen Georgina Rodriguez, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Fotoğraf karesinin basit bir gösterişten çok daha fazlası olduğu kısa sürede anlaşıldı. Söz konusu karede göze çarpan nesnelerin toplam değerinin tam 20 milyon 650 bin dolardan fazla olduğu iddia ediliyor.
Fotoğraftaki lüks tablosunun en büyük parçasını bir otomobil oluşturuyor. Arka planda görülen aracın 13 milyon 500 bin dolar değerindeki Bugatti Centodieci olduğu ifade ediliyor. Otomobilin hemen ardından en yüksek fiyat etiketine sahip parça ise Rodriguez'in parmağındaki nişan yüzüğü; değerinin yaklaşık 6 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
Fotoğraftaki lüks sergisi sadece otomobil ve yüzükle sınırlı kalmıyor. Çiftin tercih ettiği saatler de servet değerinde. Karede yer alan Patek Philippe 5719/10G model saatin fiyatı 700 bin dolar olarak hesaplanırken, kadın Patek 7118/1450R modelinin ise 450 bin dolarlık değere sahip olduğu aktarılıyor.
Tüm parçalar alt alta toplandığında, tek bir fotoğraf karesine sığdırılan servetin boyutu 20 milyon 650 bin doları aşıyor.