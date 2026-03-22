SON DAKİKA!
 | Nalan Güler Güven

Genç futbolcu Kundakçı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: Türkücü İzzet Yıldızhan ve Bilal Kadayıfçıoğlu gözaltına alındı

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada çember genişliyor. Katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ardından, babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu "azmettirici" iddiasıyla, ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ise henüz netleşmeyen bir bağlantı nedeniyle gözaltına alındı. Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun da sorgusu sürerken, operasyonda toplam gözaltı sayısı artıyor.

19 Mart gecesi Ümraniye’de işlenen ve Kars 36 Spor’un genç yeteneği Kubilay Kaan Kundakçı’nın ölümüyle sonuçlanan saldırı hakkında yürütülen soruşturma derinleşiyor. İstanbul Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, iki isim daha gözaltına alındı.

Genç futbolcu Kundakçı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: Türkücü İzzet Yıldızhan ve Bilal Kadayıfçıoğlu gözaltına alındı

Genç futbolcu Kundakçı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: Türkücü İzzet Yıldızhan ve Bilal Kadayıfçıoğlu gözaltına alındı

İZZET YILDIZHAN VE BİLAL KADAYIFÇIOĞLU EMNİYETTE

Operasyonun son dalgasında, ünlü türkücü ’ın dosya kapsamında gözaltına alınması magazin dünyasında dikkat çekti. Yıldızhan’ın olaydaki rolü henüz gizemini korurken; saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun babası, ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu da "cinayeti azmettirme" şüphesiyle gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Genç futbolcu Kundakçı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: Türkücü İzzet Yıldızhan ve Bilal Kadayıfçıoğlu gözaltına alındı

ANNE-KIZ KALAYCIOĞLU SORGULANIYOR

Soruşturmanın ilk gününden bu yana gözaltında olan şarkıcı hakkındaki ek gözaltı süresi devam ederken, dosyaya sürpriz bir isim daha eklendi. Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu da polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Genç futbolcu Kundakçı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: Türkücü İzzet Yıldızhan ve Bilal Kadayıfçıoğlu gözaltına alındı

SUİKASTIN PERDE ARKASINDAKİ İDDİALAR

Olayın tanığı olan Rapçi Canbay, emniyetteki ifadesinde saldırının asıl hedefinin kendisi olabileceğini öne sürdü. Canbay'ın, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’nun süreçte parmağı olabileceğine dair iddialarda bulunduğu öğrenildi.

Genç futbolcu Kundakçı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: Türkücü İzzet Yıldızhan ve Bilal Kadayıfçıoğlu gözaltına alındı
