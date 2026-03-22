19 Mart gecesi Ümraniye’de işlenen ve Kars 36 Spor’un genç yeteneği Kubilay Kaan Kundakçı’nın ölümüyle sonuçlanan saldırı hakkında yürütülen soruşturma derinleşiyor. İstanbul Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, iki isim daha gözaltına alındı.

Genç futbolcu Kundakçı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: Türkücü İzzet Yıldızhan ve Bilal Kadayıfçıoğlu gözaltına alındı

İZZET YILDIZHAN VE BİLAL KADAYIFÇIOĞLU EMNİYETTE

Operasyonun son dalgasında, ünlü türkücü İzzet Yıldızhan’ın dosya kapsamında gözaltına alınması magazin dünyasında dikkat çekti. Yıldızhan’ın olaydaki rolü henüz gizemini korurken; saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun babası, ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu da "cinayeti azmettirme" şüphesiyle gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

ANNE-KIZ KALAYCIOĞLU SORGULANIYOR

Soruşturmanın ilk gününden bu yana gözaltında olan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu hakkındaki ek gözaltı süresi devam ederken, dosyaya sürpriz bir isim daha eklendi. Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu da polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

SUİKASTIN PERDE ARKASINDAKİ İDDİALAR

Olayın tanığı olan Rapçi Canbay, emniyetteki ifadesinde saldırının asıl hedefinin kendisi olabileceğini öne sürdü. Canbay'ın, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’nun süreçte parmağı olabileceğine dair iddialarda bulunduğu öğrenildi.