Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme: Katil zanlısı ve beraberindeki 7 şüpheli yakalandı!

Ümraniye'de 19 Mart gecesi Kars 36 Spor forması giyen 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı’nın kurşun yağmuruna tutularak öldürülmesine ilişkin soruşturma derinleşti. İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.K. ve ona yardım eden 7 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.03.2026
saat ikonu 19:03
|
GÜNCELLEME:
21.03.2026
saat ikonu 19:09

Genç sporcu 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği, magazin ve müzik dünyasını sarsan cinayette beklenen gelişme yaşandı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Cinayet Büro ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü teknik ve saha çalışmaları neticesinde, saldırının bir numaralı şüphelisi 28 yaşındaki A.K. Beşiktaş'ta yakalandı.

BEŞİKTAŞ’TA KISKIVRAK YAKALANDILAR

Polis ekipleri, saldırı sonrası kayıplara karışan 28 yaşındaki A.K. ile birlikte ona yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen 52 yaşındaki M.R., 25 yaşındaki H.C.A, 59 yaşındaki M.K., 63 yaşındaki E.T., 46 yaşındaki A.Ö. isimli erkekler ile 28 yaşındaki A.T. ve 50 yaşındaki Z.K. isimli kadınları düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Operasyon sırasında cinayette kullanıldığı değerlendirilen suç unsuru silah da ele geçirildi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU İÇİN EK GÖZALTI SÜRESİ

Olayın ardından ilk etapta gözaltına alınan şarkıcı hakkındaki soruşturma da sürüyor. Savcılık, soruşturmanın derinleştirilmesi ve ifadelerin netleştirilmesi amacıyla Kalaycıoğlu hakkında bir gün ek gözaltı süresi talep etti. Ünlü şarkıcı, Cinayet Büro Amirliği'nde bir gün daha sorgulanacak.

BARIŞMA ÇABASI KANLI BİTTİ

Cinayetin perde arkasındaki iddialar ise kan dondurdu. Rapçi Canbay’ın, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için futbolcu arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan yardım istediği, grubun bu amaçla stüdyo önüne gittiği öğrenildi. Araçta bekledikleri sırada iki lüks araçla gelen saldırganların kurşun yağdırdığı, bu saldırıda genç futbolcunun hedef olduğu belirlendi.

