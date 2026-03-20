Rap sanatçısı Canbay’ın da bulunduğu seyir halindeki araca, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yaylım ateşi açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Kars 36 Spor Kulübü’nün futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Rapçi Canbay'ın eski sevgilisi şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ise soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Anne Zuhal Kalaycıoğlu ise kızının yaşadıklarını anlattı.

HABERİN ÖZETİ Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu konuştu: Çocuğuma kafa attı Rap sanatçısı Canbay'ın içinde bulunduğu araca yapılan yaylım ateşinde futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti ve bu olayla ilgili rapçinin eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Seyir halindeki araca, içinde rap sanatçısı Canbay'ın da bulunduğu sırada yaylım ateşi açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Kars 36 Spor Kulübü futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında rapçi Canbay'ın eski sevgilisi şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi, kızının Vahap'dan (Canbay) ayrıldıktan sonra tehdit edildiğini belirtti. Olay günü Aleyna Kalaycıoğlu'nun köpeğini almak için stüdyoya geri döndüğü sırada çatışma çıktığı aktarıldı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Ümraniye’de rapçi Canbay’ın da içinde bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda, Kars 36 Spor’un genç futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Kan donduran cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada, Canbay'ın eski sevgilisi ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN ANNESİ KONUŞTU: KIZIMI HEP TEHDİT ETTİ

2. Sayfa'ya konuşan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, "Kızım Vahap'dan (Canbay) üç kere ayrıldı, hatta bir keresinde çocuğuma kafa attı. Kızımı hep tehdit etti. Evde sürekli psikolojik baskı uyguladı. O olayın yaşandığı gün kızım Dudulu’da stüdyodaydı. Canbay'ın arkadaşı Yalçın, kızımı arayıp "Canbay çok kötü, kendini öldürecek" demiş. Daha sonra Canbay yanında Kubilay ve Yalçın ile beyaz bir arabayla stüdyonun önünde kızımı bekliyor. Aleyna ve arkadaşı stüdyonun arka kapısından çıkıp yanıma geldi. İlerleyen saatlerde kızım stüdyoda bıraktığı köpeğini almak için oraya geri döndü. O sırada çatışma çıkmış. Kubilay'a çok çok üzüldüm. Bir can gitti (ağlıyor) Detayları açıklamayı kızım dışarıda kendi anlatacak" dedi.