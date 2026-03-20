Mehmet Şef iğne ipliğe döndü! Diyet listesini paylaştı: Türk kahvesine yarım limon sıkıyorum

Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeğine katılan şef Mehmet Yalçınkaya, görüntüsüyle dikkat çekti. Oldukça zayıfladığı görülen Mehmet Yalçınkaya, zayıflama tüyolarını tek tek sıraladı.

Şef Mehmet Yalçınkaya katıldığı gecede fit görüntüsüyle dikkat çekti. Yalçınkaya, zayıflama sürecindeki en büyük yardımcısını açıkladı.

Program yoğunluğu bittiğinde formuna daha kolay kavuştuğunu belirten şef, "Ciddi kilo verdiriyor" diyerek tüyoyu paylaştı. Yalçınkaya, ""Kilo vermemi tamamen limon suyuna borçluyum. Her gün içtiğim Türk kahvesine yarım limon sıkıyorum. Bu yöntem metabolizmamı inanılmaz hızlandırdı." dedi.

MEHMET YALÇINKAYA KAÇ YAŞINDA?

21 Ocak 1974 Bolu doğumlu Mehmet Yalçınkaya, Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan'da gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü yaptı. 2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. 2018'den beri MasterChef Türkiye'de jürilik yapmaktadır.