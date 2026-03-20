Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yüz nakli olan Didem Ceran bandajlarını çıkardı, yeni görüntüsünü takipçileriyle paylaştı

Katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, 48 saat süren yüz nakli operasyonu geçirdi. Bambaşka birine dönüşen Didem Ceran, son halini takipçileriyle paylaştı. Suratındaki bandajları çıkaran Didem Ceran, "Kendimi tebrik ediyorum çünkü bu gerçekten büyük bir cesaretti" dedi.

Yüz nakli olan Didem Ceran bandajlarını çıkardı, yeni görüntüsünü takipçileriyle paylaştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 12:39

Yıllar önce Survivor yarışmasına katılan Didem Ceran yaptırdığı estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettirdi. Sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Didem Ceran, son görüntüsüyle takipçilerini hayrete düşürdü.

YÜZ NAKLİ OLAN DİDEM CERAN BANDAJLARINI ÇIKARDI

Kore'de olan Didem Ceran, bandajlarını çıkardıktan sonraki halini paylaştı ve "22 ve 23 Ocak’ta, iki gün üst üste tek başıma ameliyat oldum. Şimdi ikinci ayımı tamamlıyorum 🤍 Kendimi tebrik ediyorum çünkü bu gerçekten büyük bir cesaretti. Daha önce tek başıma yan mahalleye bile gidemeyen ben, dilini bilmediğim bir ülkede, hiçbir örneğini görmeden bu kadar büyük ameliyatların altına yattım. Korktum ama geri dönmedim. Çünkü bazen insanın içindeki acı, dışarıdaki korkudan daha büyük oluyor. Bu süreçte Kore’ye, doktorlarıma, bana destek olan takipçilerime ve burada olmamı mümkün kılan, adını söylemesem de payı çok büyük olan o özel güce teşekkür ederim. Bazı kadınlar sadece değişmez… kendi sınırlarını da aşar." notunu düştü.

Yüz nakli olan Didem Ceran bandajlarını çıkardı, yeni görüntüsünü takipçileriyle paylaştı

DİDEM CERAN YAPTIRDIĞI İŞLEMLERİ TEK TEK SIRALADI

Doktoruyla birlikte video çeken Ceran, "Preoperatif değerlendirmede özellikle temporal bölge, malar kompleks (elmacık kemiği) ve bukkal yanak hattındaki çöküklükler ile yüzün sol tarafında daha belirgin olan hacim kaybı ve kontur kırılmaları dikkate alınmıştır. Malar bölgede aşırı kemik rezeksiyonundan kaçınılarak, yalnızca kontur sürekliliğini sağlamak amacıyla sınırlı ve milimetrik kemik redüksiyonu uygulanmış; kemik segmentleri içe doğru reposition edilerek şakak–yanak–elmacık hattı arasındaki geçişler dengelenmiştir. Bu sayede yüzün doğal genişliği korunurken, yüzey düzensizlikleri minimize edilmiştir" dedi.

Yüz nakli olan Didem Ceran bandajlarını çıkardı, yeni görüntüsünü takipçileriyle paylaştı
