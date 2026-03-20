 | Dilek Ulusan

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez evlilik sözleşmesine yeni maddeler ekledi! Ömür boyu ödeme yapacak

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'e geçtiğimiz yıl 5 milyon dolar değerindeki bir tektaş ile evlenme teklifi etmişti. Çiftin, hazırladıkalrı evlilik sözleşmesi ortaya çıkmış ve maddeler şaşırtmıştı. Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlilik sözleşmesini yeniledi. Bu sözleşmeye göre; Ronaldo, Georgina Rodriguez'e ömür boyu ödeme yapacak.

Portekizli yıldız , özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, 9 yıllık aşkı olan Georgina Rodriguez'e geçtiğimiz aylarda evlenme teklif etti. Bu yaz evlenmeleri beklenen çift evlilik sözleşmesindeki maddeler çok konuşuldu.

RONALDO, ÖMÜR BOYU GEORGINA RODRIGUEZ'E ÖMÜR BOYU ÖDEME YAPACAK

2016 yılından itibaren birlikte olan ünlü çiftten müjdeli haber geçtiğimiz aylarda gelmişti. Evlilik kararı alan çift bir de evlilik sözleşmesiyle gündeme oturmuştu.

Ünlü çift, son günlerde evlilik sözleşmesiyle yeniden gündem oldu. Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sözleşmeyi yeniledi ve yeni maddeler ekledi.

  • Georgina'ya ömür boyu aylık 144 bin dolar ödeme yapılacak.
  • Ronaldo'nun bireysel tatilleri olacak ve Georgina bu tatillere katılmayacak.
  • Lüks, yaşam, tatil ve harcamaların Ronaldo tarafından güvence altına alınacak.
  • 5.6 milyon dolarlık malikanenin tapusu Georgina'nın üstüne olacak
