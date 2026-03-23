Doğukan Güngör ile Sibil Çetinkaya'nın aşk yaşadığı iddia edildi

Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Fatih Ünal karakteriyle popüler oldu. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Doğukan Güngör, dizinin kadrosundan çıkarıldı. Büyük bir şok yaşayan Doğukan Güngör, yeni bir aşka yelken açtı. Doğukan Güngör'ün sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk yaşadığı iddia edildi.

DOĞUKAN GÜNGÖR İLE SİBİL ÇETİNKAYA'NIN AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Adı bir dönem Sıla Türkoğlu ve Aleyna Klaaycıoğlu ile anılan Doğukan Güngör'ün fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Birbirini takip eden ikilinin ilişkilerinin yeni olduğu ve bu sebeple herhangi bir paylaşım yapmadıkları iddia edildi. Sibil Çetinkaya ise bir süre önce oyuncu Şükrü Özyıldız ile aşk yaşadı.

DOĞUKAN GÜNGÖR, YASAKLI MADDE KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Doğukan Güngör, "Yurt dışında uyuşturucu maddenin serbest olduğunu biliyordum. Ayrıca belirtmek isterim ki kimseye uyuşturucu madde vermedim. Uyuşturucu partilerine katılmadım." diyerek itirafta bulunmuştu.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini oynayan Doğukan Güngör, Ocak 2026'da yapılan uyuşturucu testinin (saç ve kan örneği) pozitif çıkması sonucu dizinin kadrosundan çıkarıldı. Güngör, "Herkes ikinci bir şansı hak eder inancını taşımayan bu acımasız insanlar ve kurumları vicdanlarıyla baş başa bırakıyor ve Allah'a havale ediyorum" açıklamasıyla tepki gösterdi.