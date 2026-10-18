Serdar Ortaç ve Çağatay Ulusoy düğünde şarkı söyledi! O anlar dikkat çekti

Çağatay Ulusoy, bu kez bir düğünde yaşanan sürpriz buluşmayla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, şarkıcı Serdar Ortaç ile aynı düğünde bir araya gelerek birlikte şarkı söyledi. İkilinin müzik eşliğinde bir araya gelmesi, gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu. Düğünde yaşanan bu keyifli anlar, eğlenceli karşılaşmaları sevenlerin de ilgisini çekti.

SERDAR ORTAÇ VE ÇAĞATAY ULUSOY ŞARKI SÖYLEDİ!

Serdar Ortaç ve Çağatay Ulusoy düğünde birlikte şarkı söyledi. Rol aldığı projeler ve özel hayatıyla gündeme gelen Çağatay Ulusoy, bu kez müzik performansıyla dikkat çekti. Serdar Ortaç ile aynı sahneyi paylaşan başarılı oyuncunun düğündeki görüntüleri merak uyandırdı.

Ünlü isimlerin bir araya geldiği gecede yaşanan bu sürpriz buluşma, eğlenceli anlara sahne oldu. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, menajerinin düğününe katıldı. Gecenin dikkat çeken anlarından biri ise Ulusoy’un şarkıcı Serdar Ortaç ile birlikte sahneye çıkması oldu.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ

Serdar Ortaç ve Çağatay Ulusoy’un düğünde bir araya gelerek birlikte şarkı söylemesi sosyal medyada da gündem oldu. İkilinin aynı ortamda buluştuğu anlar, kullanıcıların ilgisini çekerken paylaşımların altına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile şarkıcı Serdar Ortaç’ı bir arada gören sosyal medya kullanıcıları, sürpriz buluşmaya ilişkin düşüncelerini paylaştı.