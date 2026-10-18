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Magazin
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 23:47
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 23:47

Serdar Ortaç ve Çağatay Ulusoy düğünde şarkı söyledi! O anlar dikkat çekti

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile şarkıcı Serdar Ortaç, bir düğünde bir araya geldi. İkilinin düğünde birlikte şarkı söylemesi dikkat çekti. Oyunculuğuyla gündeme gelen Çağatay Ulusoy’un Serdar Ortaç ile aynı ortamda şarkı söylediği anlar, sosyal medyada viral oldu.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 23:47
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 23:47

, bu kez bir düğünde yaşanan sürpriz buluşmayla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, şarkıcı ile aynı düğünde bir araya gelerek birlikte şarkı söyledi. İkilinin müzik eşliğinde bir araya gelmesi, gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu. Düğünde yaşanan bu keyifli anlar, eğlenceli karşılaşmaları sevenlerin de ilgisini çekti.

SERDAR ORTAÇ VE ÇAĞATAY ULUSOY ŞARKI SÖYLEDİ!

Serdar Ortaç ve Çağatay Ulusoy düğünde birlikte şarkı söyledi. Rol aldığı projeler ve özel hayatıyla gündeme gelen Çağatay Ulusoy, bu kez müzik performansıyla dikkat çekti. Serdar Ortaç ile aynı sahneyi paylaşan başarılı oyuncunun düğündeki görüntüleri merak uyandırdı.

Serdar Ortaç ve Çağatay Ulusoy düğünde şarkı söyledi! O anlar dikkat çekti

Ünlü isimlerin bir araya geldiği gecede yaşanan bu sürpriz buluşma, eğlenceli anlara sahne oldu. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, menajerinin düğününe katıldı. Gecenin dikkat çeken anlarından biri ise Ulusoy’un şarkıcı Serdar Ortaç ile birlikte sahneye çıkması oldu.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ

Serdar Ortaç ve Çağatay Ulusoy’un düğünde bir araya gelerek birlikte şarkı söylemesi sosyal medyada da gündem oldu. İkilinin aynı ortamda buluştuğu anlar, kullanıcıların ilgisini çekerken paylaşımların altına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. 

Serdar Ortaç ve Çağatay Ulusoy düğünde şarkı söyledi! O anlar dikkat çekti

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile şarkıcı Serdar Ortaç’ı bir arada gören kullanıcıları, sürpriz buluşmaya ilişkin düşüncelerini paylaştı.

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ETİKETLER
#düğün
#serdar ortaç
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#sosyal medya
#Şarkı Söyleme
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