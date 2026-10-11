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Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 19:34
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 19:34

Çağatay Ulusoy Bulgaristan’daki köyünü annesi ve babasıyla ziyaret etti! Ata toprağında hayranlarıyla buluştu

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bu kez oyunculuğuyla değil, ailesiyle gerçekleştirdiği ziyaretle gündeme geldi. Ulusoy, babası Aylin Ulusoy ve annesi Refiye Ulusoy ile birlikte Bulgaristan’daki köylerini ziyaret etti. Ailesiyle beraber geçmişine uzanan bir yolculuğa çıkan oyuncunun ziyareti merak uyandırdı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Çağatay Ulusoy’un ailesiyle yaptığı bu ziyaret, hayranlarının da ilgisini çekti.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Çağatay Ulusoy Bulgaristan’daki köyünü annesi ve babasıyla ziyaret etti! Ata toprağında hayranlarıyla buluştu
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 19:34
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 19:34

, ailesiyle birlikte ’a gitti. Ünlü oyuncu, babası Aylin Ulusoy ve annesi Refiye Ulusoy ile Bulgaristan’daki köylerini ziyaret etti. Ailesiyle gerçekleştirdiği bu ziyaretle gündeme gelen Ulusoy’un yolculuğu, oyuncunun köklerine dair merak uyandırdı. Ünlü oyuncunun Bulgaristan’daki köy ziyaretinin ayrıntıları ise ilgi çekti.

ÇAĞATAY ULUSOY MEMLEKETİNE GİTTİ!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, ailesiyle birlikte gerçekleştirdiği Bulgaristan ziyaretiyle gündeme geldi. Ulusoy, babası Aylin Ulusoy ve annesi Refiye Ulusoy ile birlikte ailelerinin Bulgaristan’daki köyünü ziyaret etti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncunun bu ziyareti, hayranlarının da ilgisini çekti.

Çağatay Ulusoy Bulgaristan’daki köyünü annesi ve babasıyla ziyaret etti! Ata toprağında hayranlarıyla buluştu

Başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Çağatay Ulusoy, bu kez rol aldığı projelerle değil, ailesiyle çıktığı yolculukla konuşuluyor. Ailesiyle birlikte köylerini ziyaret eden Ulusoy’un bu yolculuğu, geçmişi ve aile bağları üzerine merak uyandırdı.

ÇAĞATAY ULUSOY’A YOĞUN İLGİ

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, ailesinin köklerinin uzandığı Bulgaristan’a yaptığı ziyaretle gündeme geldi. Ulusoy, babasının köyü olan Beli Lom’da, diğer adıyla Duranköy’de akrabaları ve hemşehrileriyle bir araya geldi. 

Çağatay Ulusoy Bulgaristan’daki köyünü annesi ve babasıyla ziyaret etti! Ata toprağında hayranlarıyla buluştu

Anne tarafından Boşnak, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni kökenli bir aileden geldiği bilinen oyuncu, böylece ata toprağını ziyaret etti.

Çağatay Ulusoy Bulgaristan’daki köyünü annesi ve babasıyla ziyaret etti! Ata toprağında hayranlarıyla buluştu

Bölgeye giden Çağatay Ulusoy, burada yerli halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oyuncuyla tanışmak ve hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen bölge sakinleri, bu buluşmayı unutulmaz anlara dönüştürdü. Ulusoy’un hemşehrileriyle bir araya geldiği anlar fotoğraflanırken, ortaya çıkan kareler sosyal medyada da paylaşıldı. 

Çağatay Ulusoy Bulgaristan’daki köyünü annesi ve babasıyla ziyaret etti! Ata toprağında hayranlarıyla buluştu

Kısa sürede yayılan görüntüler, oyuncunun Bulgaristan ziyaretini gündeme taşıdı. Çağatay Ulusoy’un akrabaları ve bölge halkıyla samimi anları, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Ünlü oyuncunun ata toprağındaki ziyareti, hayranları arasında ilgi görmeye devam ediyor.

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ETİKETLER
#çağatay ulusoy
#Bulgaristan
#Aylin Ulusoy
#Refiye Ulusoy
#Beli Lom
#Magazin
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