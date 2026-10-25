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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 21:28
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 22:01

TBMM'de bu hafta: 2027 bütçesi ve Mekke Anlaşması görüşülecek

TBMM'de 26 Ekim haftasının gündemi belli oldu. 2027 yılı bütçe maratonu görüşmeleri için salı günü bir araya geliniyor. Dışişleri Komisyonunda ise gündeme oturan Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ortak savunmaya ilişkin Mekke Anlaşması'nın onaylanmasına yönelik kanun teklifi ele alınacak.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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TBMM'de bu hafta: 2027 bütçesi ve Mekke Anlaşması görüşülecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 21:28
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 22:01

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın da kutlanacağı 26 Ekim haftasına iki önemli gündemle başlıyor. Mecliste yeni haftanın gündeminde bütçe görüşmeleri ve uluslararası anlaşmalar gündeme gelecek.

HABERİN ÖZETİ

TBMM'de bu hafta: 2027 bütçesi ve Mekke Anlaşması görüşülecek

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
TBMM, Cumhuriyet Bayramı haftasına iki önemli gündemle başlıyor: bütçe görüşmeleri ve uluslararası anlaşmalar.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeleri salı günü yapacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe görüşmelerine katılarak milletvekillerinin sorularını cevaplayacak.
Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın bütçeleri görüşülecek.
Dışişleri Komisyonu, salı günü Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

26 EKİM HAFTASINDA TBMM GÜNDEMİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeleri salı günü yapacak.

TBMM'de bu hafta: 2027 bütçesi ve Mekke Anlaşması görüşülecek

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ MARATONU BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , görüşmelere katılarak milletvekillerinin soru, görüş, öneri ve eleştirilerine cevap verecek.

Komisyon, çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın bütçelerini görüşecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2027 yılı bütçe görüşmelerine ilişkin alınan usul kararı gereğince, bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerde konuşma süresi, siyasi parti grupları adına ve komisyon üyeleri için 20'şer dakika, komisyon üyesi olmayan milletvekilleri için 5 dakika olacak.

Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmelerde siyasi parti grupları adına 20 dakika, komisyon üyeleri için 10 dakika, komisyon üyesi olmayan milletvekilleri için 5 dakika konuşma süresi tanınacak. Süre uzatımı yapılmayacak.

Hükümet adına bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarına ilişkin sunuş konuşmaları ile milletvekillerinin sorularını cevaplama süreleri 30'ar dakika olacak.

Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmelerde siyasi parti grupları adına 20 dakika, komisyon üyeleri için 10 dakika, komisyon üyesi olmayan milletvekilleri için 5 dakika konuşma süresi tanınacak.

Hükümet adına bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarına ilişkin sunuş konuşmaları ile milletvekillerinin sorularını cevaplama süreleri 30'ar dakika olacak.

MEKKE ANLAŞMASI KOMİSYONA GELİYOR

Dışişleri Komisyonu salı günü, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin 'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

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#TBMM
#Cevdet Yılmaz
#Suudi Arabistan Krallığı
#Mekke Anlaşması
#Pakistan İslam Cumhuriyeti
#Gündem
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