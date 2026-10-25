Kahramanmaraş'taki bebek vahşeti 16 yıl sonra aydınlatıldı: Cani kadının itirafı kan dondurdu

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İstanbul
İçişleri Bakanlığı, 9 Aralık 2010’da Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde boş arazide bulunan bebeğin ölümüne ilişkin dosyanın yeniden incelemeye alındığı aktarıldı.
Çalışmalar kapsamında, kentteki hastanelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan 8 bin 369 kişilik liste incelendi.
Bebeğin bulunduğu bölgede yürütülen saha çalışmaları ve değerlendirmeler sonucunda R.Ş., eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. yakalandı.
Soruşturma kapsamında verdiği ifadede R.Ş., bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle doğumdan hemen sonra bebeği bir bez parçasına sararak evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını itiraf etti.
Otopsi incelemesinde bebeğin ağız ve burnunun kapatılması sonucu hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği belirtildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.Ş. tutuklanırken, İ.Ş. hakkında adli kontrol kararı verildi.