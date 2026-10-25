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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 14:18

Kahramanmaraş'taki bebek vahşeti 16 yıl sonra aydınlatıldı: Cani kadının itirafı kan dondurdu

Kahramanmaraş’ta 2010 yılında bulunan bebek cesediyle ilgili faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Soruşturmada kapsamında tutuklanan R.Ş, bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle bir bez parçasına sararak evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını itiraf etti.

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Editor
 Baran Aksoy
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Kahramanmaraş'taki bebek vahşeti 16 yıl sonra aydınlatıldı: Cani kadının itirafı kan dondurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 14:18

, 9 Aralık 2010’da ’ın ilçesinde boş arazide bulunan bebeğin ölümüne ilişkin dosyanın yeniden incelemeye alındığı aktarıldı.

HABERİN ÖZETİ

Kahramanmaraş'taki bebek vahşeti 16 yıl sonra aydınlatıldı: Cani kadının itirafı kan dondurdu

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanlığı, 9 Aralık 2010'da Kahramanmaraş'ta boş arazide bulunan ve kız olduğu için öldürüldüğü belirlenen bebeğin ölümüne ilişkin dosyanın yeniden incelenmesi sonucu R.Ş., eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş.'nin yakalandığını duyurdu.
Olay, 9 Aralık 2010'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde boş bir arazide bulunan bebekle ilgili.
Oluşturulan 8 bin 369 kişilik listeden yola çıkılarak yapılan çalışmalar sonucunda R.Ş., eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. yakalandı.
R.Ş. verdiği ifadede, bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle doğumdan hemen sonra bebeği boş araziye bıraktığını itiraf etti.
Otopsi incelemesinde bebeğin ağız ve burnunun kapatılması sonucu hayatını kaybettiği değerlendirildi.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.Ş. tutuklanırken, İ.Ş. hakkında adli kontrol kararı verildi.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

8 BİN KİŞİLİK LİSTE İNCELENDİ

Çalışmalar kapsamında, kentteki hastanelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan 8 bin 369 kişilik liste incelendi. 

Bebeğin bulunduğu bölgede yürütülen saha çalışmaları ve değerlendirmeler sonucunda R.Ş., eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. yakalandı.

CİNSİYETİ KIZ DİYE ÖLDÜRDÜ

Soruşturma kapsamında verdiği ifadede R.Ş., bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle doğumdan hemen sonra bebeği bir bez parçasına sararak evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını itiraf etti.

KOCASI SERBEST BIRAKILDI

Otopsi incelemesinde bebeğin ağız ve burnunun kapatılması sonucu hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği belirtildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.Ş. tutuklanırken, İ.Ş. hakkında adli kontrol kararı verildi.

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#kahramanmaraş
#iş
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#onikişubat
#R.ş.
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