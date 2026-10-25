Kahramanmaraş'taki bebek vahşeti 16 yıl sonra aydınlatıldı: Cani kadının itirafı kan dondurdu

İçişleri Bakanlığı, 9 Aralık 2010'da Kahramanmaraş'ta boş arazide bulunan ve kız olduğu için öldürüldüğü belirlenen bebeğin ölümüne ilişkin dosyanın yeniden incelenmesi sonucu R.Ş., eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş.'nin yakalandığını duyurdu.

Olay, 9 Aralık 2010'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde boş bir arazide bulunan bebekle ilgili.

Oluşturulan 8 bin 369 kişilik listeden yola çıkılarak yapılan çalışmalar sonucunda R.Ş., eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. yakalandı.

R.Ş. verdiği ifadede, bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle doğumdan hemen sonra bebeği boş araziye bıraktığını itiraf etti.

Otopsi incelemesinde bebeğin ağız ve burnunun kapatılması sonucu hayatını kaybettiği değerlendirildi.