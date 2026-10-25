Ertan Aydın hakkında yeni gelişme: Savcılık karara itiraz etti

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili ve araştırma şirketi kurucusu Ertan Aydın hakkında adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

Savcılık, Aydın hakkındaki adli kontrol kararına itiraz etti.

Daha önce savcılık Aydın hakkında tutuklama talep etmiş, mahkeme ise "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulamıştı.