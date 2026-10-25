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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 15:56

Ertan Aydın hakkında yeni gelişme: Savcılık karara itiraz etti

Son dakika haberi: Fon soruşturması kapsamında Ertan Aydın hakkında verilen adli kontrol tedbiri kararına savcılık itiraz etti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Aydın, yeniden gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Ertan Aydın hakkında yeni gelişme: Savcılık karara itiraz etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 15:56

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ

Ertan Aydın hakkında yeni gelişme: Savcılık karara itiraz etti

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili ve araştırma şirketi kurucusu Ertan Aydın hakkında adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.
Savcılık, Aydın hakkındaki adli kontrol kararına itiraz etti.
Mahkeme, savcılığın itirazını değerlendirerek Aydın hakkında yakalama kararı çıkardı.
Daha önce savcılık Aydın hakkında tutuklama talep etmiş, mahkeme ise "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulamıştı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın hakkında verilen adli kontrol tedbiri kararına savcılık itiraz etti.

Ertan Aydın hakkında yeni gelişme: Savcılık karara itiraz etti

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

İtirazı değerlendiren mahkeme, Aydın hakkında çıkarılmasına karar verdi. Karar sonrası Aydın, yeniden gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Aydın hakkında savcılık tarafından tutuklama talep edilmiş, sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

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ETİKETLER
#AK Parti
#Yakalama Kararı
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Ertan Aydın
#Adli Kontrol Tedbiri
#Gündem
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