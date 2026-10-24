AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli'de Tavas Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Tavas İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci fon vurgunundaki zafiyeti açıkladı: 6 kamu kurumunun ihmali var AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, partisinin Tavas İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda Türkiye'nin ekonomik ve siyasi durumu ile gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zeybekci, fon soruşturmasıyla ilgili olarak yaklaşık 6 kamu kurumunun ihmali ve bazılarının yönetiminde suistimal olduğunu belirtti. Fon meselesinde vurgun yapanlar ile vurgun yiyenlerin olduğunu, vurgun yiyenlerin içinde kendi şirketlerinin de bulunduğunu ifade etti. Türkiye'nin çevresindeki çatışmalara rağmen istikrarını koruduğunu, ihracatını, ekonomik büyümesini ve savunma sanayisindeki ilerlemesini sürdürdüğünü söyledi. Geçmiş yıllarda yapılan otoyol, çevre yolu ve tünel gibi altyapı yatırımlarının ticaret ve turizme katkı sağladığını kaydetti.

Ülke gündeminde haftalardır sıcaklığını koruyan fon soruşturmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Zeybekci, dünyada siyasi ve ekonomik dengelerin değiştiğini, Türkiye'nin çevresindeki çatışmalara rağmen istikrarını koruduğunu söyledi.

"TÜRKİYE BAŞTA SAVUNMA SANAYİ OLMAK ÜZERE BİRÇOK ALANDA İLERLEME KAYDEDİYOR"

Bölgedeki savaşlara ve küresel gerilimlere değinen Zeybekci, Türkiye'nin bu süreçte ihracatını ve ekonomik büyümesini sürdürdüğünü, turizmde de olumlu sonuçlar elde ettiğini ifade etti.

Zeybekci, Türkiye'nin savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda ilerleme kaydettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin uluslararası alanda etkinliğini artırdığını anlattı.

"MAALESEF 6 KAMU KURUMUNUN İHMALİ VE SUİSTİMALİ VAR"

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmalarına da değinen Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili. Kamu görevlilerinin ihmali, bazılarının üst derecede ihmali var. Maalesef bazı kamu kurumlarının yönetiminde de hem ihmal hem suistimal vardır. Ama biz bir hukuk devletiyiz. Hukuk devletinde 'Al bunu, götür bunu' diyemezsiniz. Hukukun işlemesi lazım, sistemin çalışması lazım ama bu kurumların ihmali net. Hiçbir şey gizlenemez. Özellikle bu dönemde, bu bilgi çağında, bu kayıt çağında hiçbir şey gizlenemez.

"VURGUN YAPANLAR VE VURGUN YİYENLER VAR"

Vurgun yapanlar diye bir ordu var. Bir de vurgunu yiyenler var. Onların içinde bizim şirketlerimiz de var. Şundan emin olun 7 yaşından itibaren bugüne kadar hesabını veremeyeceğim bir tek nefesim dahi yoktur. 7 yaşında hepinizin bildiği, tütün tarlasında yaz boyunca koşturan dünya insanıyız."

Zeybekci, Türkiye'nin geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği ulaşım ve altyapı yatırımlarını da hatırlatarak, otoyol, çevre yolu ve tünel projelerinin ticaret ve turizme katkı sağladığını anlattı.