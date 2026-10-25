Aromalı çeşitleri, teknolojik tasarımları ve zararsız olduğu yönündeki algıyla özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşan elektronik sigaralar, ciddi sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. TGRT Haber'e bağlanan Enfeksiyon Uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan, çok kritik uyarılarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Uzman isimden kritik elektronik sigara uyarısı: "Sadece su buharından ibaret değil" Enfeksiyon Uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan, aromalı çeşitleri, teknolojik tasarımları ve zararsız olduğu yönündeki algıyla gençler arasında yayılan elektronik sigaraların ciddi sağlık riskleri taşıdığına dair önemli uyarılarda bulundu. Elektronik sigaranın sigaraya göre daha masum gösterilmesi büyük bir sorundur. Bu ürünler nikotin ve içeriği tam olarak bilinmeyen kimyasallar barındırır. ABD'de 2019-2020 yıllarında elektronik sigarayla ilişkilendirilen ve EVALI adı verilen akut akciğer hasarı vakaları görülmüştür. Bu vakalarda 2 bin 807 kişi hastanelere başvurmuş ve 68 kişi hayatını kaybetmiştir. Elektronik sigara kullanımı 12 yaşa kadar inmiş olup, ailelerin çocuklarıyla yakın ilişki kurarak ürünlerin zararlarını anlatmaları çağrısında bulunulmuştur.

Elektronik sigaranın sigaraya göre daha masum gösterilmesinin büyük bir sorun olduğunu belirten Enfeksiyon Uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan, bu ürünlerin nikotin ve içeriği tam olarak bilinmeyen kimyasallar barındırdığına dikkat çekti. ABD’de 2019-2020 yıllarında elektronik sigarayla ilişkilendirilen akciğer hasarı vakalarını hatırlatan İnan, ailelere çocuklarıyla yakın ilişki kurmaları ve bağımlılık başlamadan önce ürünlerin zararlarını anlatmaları çağrısında bulundu.

"SADECE SU BUHARINDAN İBARET DEĞİLLER..."

Elektronik sigaranın özellikle gençler arasında yaygınlaşması, sağlık üzerindeki etkilerini yeniden gündeme getirdi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzman, elektronik sigaraların yalnızca su buharından ibaret olmadığını, akciğer dokusuna zarar verebileceğini ve nikotin nedeniyle bağımlılık yapabildiğini söyledi.

"UZUN VADEDE ETKİLERİ HENÜZ TAM OLARAK BİLİNMİYOR"

Sigaranın zararlarının bilimsel çalışmalarla uzun yıllardır ortaya konulduğunu belirten uzman, elektronik sigaranın daha yeni bir ürün olması nedeniyle uzun vadeli etkilerinin henüz tam olarak bilinmediğini ifade etti.

ABD’DEKİ VAKALARI HATIRLATTI

İnan, 2019-2020 yıllarında ABD’de elektronik sigarayla ilişkilendirilen EVALI adı verilen akut akciğer hasarı vakalarına dikkati çekti. Bu dönemde 2 bin 807 kişinin hastanelere başvurduğunu, 68 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirten İnan, vakalarda ateş ve öksürük gibi zatürreyi andıran belirtilerin görüldüğünü aktardı.

Söz konusu vakaların elektronik sigara sıvılarında bulunan E vitamini asetat ve THC adlı maddeyle ilişkilendirildiğini belirten İnan, günümüzde kullanılan ürünlerin içeriği ve buhar yoluyla akciğerlere alınan maddelerin etkileri konusunda belirsizliklerin sürdüğünü kaydetti.

AİLELERE KRİTİK ÇAĞRI

Elektronik sigara kullanım yaşının 12'ye kadar indiğine ilişkin değerlendirmeler üzerine konuşan İnan, mücadelede çocukların bilinçlendirilmesinin önemini vurguladı. Elektronik sigaraların özendirici biçimde satışa sunulmasının ciddi bir sorun olduğunu belirten İnan, ailelerin çocuklarıyla yakın ilişki kurarak ürünlerin zararlarını kullanım başlamadan önce anlatması gerektiğini söyledi.

Çocukların arkadaş çevresinden etkilendiğini ve çevrelerinde gördükleri davranışları benimseyebildiğini ifade eden İnan, ebeveynlerin çocuklarının arkadaş çevresini yakından takip etmesini ve onlarla güçlü bir iletişim kurmasını önerdi.